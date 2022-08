DINHEIRO ESQUECIDO: Já tem data para o pagamento do Valores a Receber?

O Sistema Valores a Receber havia sido programado para liberação de consultas da segunda fase em maio. No entanto, após a greve dos servidores do Banco Central, que foi iniciada em abril e teve duração de mais de um mês, a ação de devolução do dinheiro foi pausada.

Até o momento, a entidade não se pronunciou sobre a liberação da segunda etapa do Sistema Valores Receber.

De acordo com o BC, havia o total de R$ 8 bilhões esquecidos que deveriam ser sacados. No entanto, os valores seriam divididos em duas etapas. A primeira fase de resgastes foi encerrada no dia 16 de abril, sendo disponibilizado cerca de R$ 4 bilhões.

Segunda fase

Embora a segunda fase de saques ainda não tenha sido iniciada, o Banco Central informou que algumas melhorias serão feitas no sistema. Na nova etapa, não será necessário que cidadão realize agendamentos, pois será possível solicitar o resgate dos valores desde a primeira consulta.

Além disso, é importante salientar que o cidadão não deve deixar de realizar a consulta, pois, de acordo com o Banco Central, novos bancos darão informações no sistema se existem valores esquecidos a serem sacados.

Valores a Receber Banco Central

O Sistema Valores a Receber é utilizado para designar a quantia que foi esquecida em contas-correntes ou poupança, nas instituições financeiras. Ademais, fazem parte do sistema os valores cobrados indevidamente em tarifas de crédito.

Na primeira fase, R$ 4 bilhões ficaram disponíveis para devolução. Sendo assim, nesta segunda fase, o dinheiro esquecido em bancos soma aproximadamente mais de R$ 4 bilhões.

De onde vem o dinheiro esquecido?

O dinheiro esquecido Banco Central é proveniente de:

contas-correntes ou de poupanças que foram encerradas (mas que ainda tinha saldo disponível);

valores cobrados indevidamente de tarifas, parcelas ou operações de crédito;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas em cooperativas de crédito; e

Valores relacionados a consórcios encerrados que não foram sacados.

Consulta foi antecipada?

Apesar da grande expectativa dos cidadãos, a data da consulta da segunda fase do Sistema Valores a receber não foi anunciada pelo Banco Central. Por conta disso, a análise dos valores não poderá ser antecipada.