Download do Windows 12 ISO, data de lançamento, requisitos, instalação

No início de 2021, a perspectiva de uma nova versão do Windows parecia altamente improvável, mas aqui estamos o Windows 11 já está instalado em cerca de 20% dos computadores no mercado. A questão agora é se a Microsoft informará a data de lançamento do Windows 12 e, em caso afirmativo, quando.

De fato, há sinais de que o Windows 12 está se aproximando rapidamente. Como resultado da mudança da Microsoft para um novo ciclo de desenvolvimento do Windows com lançamentos principais a cada três anos e outros lançamentos de recursos intermediários, a seguinte versão principal do Windows estará disponível em 2024, três anos após o lançamento do Windows 11 em 2021.

1. O novo sistema operacional terá seu próprio conjunto de requisitos de hardware e deverá ser compatível com o sistema de realidade virtual.

2. O design do Windows 12 será totalmente diferente dos padrões de design anteriores. No entanto, você vai facilmente contornar isso.

3. Os usuários também terão a opção de escolher entre o menu de inicialização e a página inicial.

4. A maioria das pessoas usa software de terceiros, como Bandicam, Camtasia, etc. Com o lançamento do Windows 12, os usuários receberão um gravador de tela embutido!

5. As pessoas também esperam um antivírus embutido de alta eficiência para proteger seus computadores de qualquer ameaça externa.

6. Um dos recursos mais recentes a serem adicionados é a transparência do vidro Aero!

7. Juntamente com o sistema operacional Windows 12 mais recente, os usuários podem esperar um conjunto de novos aplicativos interessantes especialmente projetados para esse sistema operacional.

8. O consumo de RAM será atendido junto com uma maneira fácil de modificar as configurações no Windows 12.

A questão que surge agora é quais aprimoramentos e novos recursos o Windows 12 pode fornecer.

Ainda é muito cedo para determinar todos os recursos que o Windows 12 pode incluir. No entanto, não houve vazamento de recursos até agora, e a Microsoft ainda não verificou se o Windows 12 existe. Ainda assim, de acordo com os rumores a Microsoft criou um novo projeto de engenharia chamado “Momentos”, que lançará novos recursos ao longo do ano.

Atualmente, muitas melhorias estão sendo testadas como parte do Windows 11 versão 22H2, e os usuários do Windows 11 poderão usar esses recursos ainda este ano. Examinar o programa Windows Insider pode nos fornecer uma dica sobre o que pode estar por vir. Toda semana, novos lançamentos são disponibilizados para Windows Insiders, muitos dos quais incluem os novos estilos de barra de pesquisa mostrados acima.

Essa lista continuará a mudar até que o Windows 12 seja lançado oficialmente porque muitos deles podem ser lançados para usuários do Windows 11, bem como para usuários do Windows 12, e alguns nunca podem ser enviados. Se você examinar os recursos do Windows 11 que estão atualmente em visualização, poderá descobrir o que o Windows Insider está realmente testando.

Alguns dos recursos podem estar disponíveis apenas no Windows 12, enquanto outros podem estar disponíveis no Windows 11 anterior. Então, sobre o Windows 12, isso é tudo o que podemos realmente dizer.

Preços

Se o Windows 12 for lançado, uma das principais preocupações que você provavelmente terá é se terá que pagar para atualizar. Faz sentido que a Microsoft continue fornecendo atualizações significativas do Windows gratuitamente aos usuários atuais do Windows, como tem feito há vários anos.

Observando o desempenho histórico da Microsoft, todas as indicações apontam para que a atualização do Windows 11 para o Windows 12 seja gratuita, assim como foi do Windows 10 para o 11. Além disso, PCs qualificados executando o Windows 10 podem ter a opção de receber uma atualização gratuita para o Windows 12 .

No entanto, você precisará comprar uma licença de varejo para o futuro sistema operacional de desktop da Microsoft se quiser instalar o Windows 12 em um computador personalizado.

Requisitos de hardware

A Microsoft pode não implementar regulamentações mais rígidas para eliminar PCs mais antigos quando se trata de requisitos de hardware para o Windows 12. Dado que a Microsoft está levando a sério a segurança do computador Windows, o requisito TPM, sem dúvida, permanecerá em vigor.

Apesar disso, é possível que a empresa aumente os requisitos mínimos de CPU para o Windows 12. Mas se o seu dispositivo existente pode executar o Windows 11, estamos confiantes de que ele também pode executar o Windows 12 sem problemas.

Abaixo estão os requisitos de hardware esperados do Windows 12 aqui para dar uma breve ideia:

Processador: Processador dual-core de 1 GHz ou superior compatível com 64 bits e com pelo menos dois núcleos (SoC) Memória: Pelo menos 4 GB de RAM Armazenar: 64 GB ou mais Firmware do sistema: Suporta inicialização segura e usa UEFI TPM: O TPM Trusted Platform Module, versão 2.0 Placa de vídeo: Compatível com DirectX 12 ou mais recente e o driver WDDM 2.0 Exibição: Suporte para 8 bits por canal de cor, alta definição (720p) e telas maiores que 9 polegadas na diagonal

Como baixar o Windows 12 ISO 64 bits

Como mencionamos anteriormente, até agora, a Microsoft não confirmou a existência do Windows 12. São apenas rumores que afirmam que a próxima versão do Windows estará disponível em 2024.

Mas, de acordo com as suposições, o processo de download será o mesmo do Windows 11.

O que é o Windows 12 Lite?

Windows 12 Lite é dito ser um sistema operacional baseado em Linux de 64 bits com uma aparência e atualizações totalmente novas. Ele promete muitos recursos que obviamente podem mudar o sistema operacional para sempre. É uma distribuição Linux, então nunca pode substituir o Windows que você tem no seu PC. Existem algumas das melhores distribuições Linux que você pode escolher para sua próxima instalação.

Esta versão prometia recursos como seu 3X mais rápido que o Windows 10 atual e tem tempo de inicialização de quase 15 segundos, atualizações sem bugs e muito mais. Se isso também não for suficiente, também oferece um enorme conjunto de Drivers pré-instalados. Isso significa que você não precisa instalar nenhum driver adicional.

O Windows 12 Lite é legítimo?

Absolutamente não, não podemos dizer que as notícias do Windows 12 Lite são falsas, mas são notícias enganosas. Porque esta versão não foi desenvolvida oficialmente pela Microsoft. Na verdade, ele é criado editando e personalizando o Windows 10 original com quase nenhum rastro de seu desenvolvedor.

Na verdade, quando pesquisamos. Descobrimos que é totalmente baseado no sistema operacional Linux baseado no Ubuntu. Ele é basicamente projetado de tal forma que as pessoas que são viciadas em Windows podem facilmente acessar o Ubuntu.

Você deve baixar o Windows 12

Pessoalmente, não prefiro que nenhum dos meus leitores baixe esses tipos de Windows 12 falsos, mesmo que eles prometam centenas de benefícios. Porque pode causar muitos danos, como problemas de privacidade, risco de segurança e problemas no sistema, etc.

Também descobrimos que alguns sites estão realmente enganando as pessoas e fazendo com que baixem as versões mais antigas do Windows ou alguns arquivos falsos. Portanto, é preferível não se envolver nessas atividades e baixar qualquer tipo de arquivo para o seu PC.

Parece que o Windows 12 já está a caminho. De acordo com o Windows Central Microsoft, o relatório afirma que o Windows 12 está pronto para chegar em 2024, cerca de três anos após o lançamento do Windows 11.

No entanto, a Microsoft ainda não reconheceu esses relatórios, mas eles afirmam que o Windows 12 já está em desenvolvimento. Enquanto isso, as atualizações para o Windows 11 continuarão, pois a Microsoft planeja lançar a versão Windows11 22 H2 este ano.

Conclusão:

Isso é tudo que você precisa saber sobre Windows 12 ISO, recursos e data de lançamento 2022, e todos os novos recursos esperados que ele trará! Então, isso foi tudo sobre o Windows 12.

Tudo isso estava relacionado aos recursos, data de lançamento, como baixar o Windows 12 e rumores sobre o Windows 12. Tudo o que podemos fazer é aguardar a data de lançamento do Windows 12, pois a Microsoft não fez nenhum anúncio oficial. Esperamos que este post tenha sido útil. Se você tiver alguma dica ou conhecimento sobre o Windows 12, compartilhe-o na seção de comentários abaixo.