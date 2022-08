É possível contestar uma decisão tomada pelo INSS?

Muitas pessoas ficam em dúvida sobre se realmente é possível contestar uma decisão que foi tomada pelo INSS. Mesmo que isso seja viável, uma das principais dúvidas da população brasileira é como contestar esta decisão tomada pela Previdência Social.

De fato, um dos primeiros pontos que precisam ser enfatizados se refere ao fato de que os segurados do INSS precisam enfrentar uma longa fila de espera, que muitas das vezes se torna inclui uma trajetória longa de tempo para se conseguir uma resposta das análises feitas em um requerimento.

Em algumas situações, essas análises podem demorar mais de 1000 longos dias esperando por alguma resposta de análise, até que se saiba se o pedido será ou não deferido.

INSS pode negar um alto número de solicitações

Importante destacar que o INSS pode negar um alto número de solicitações dos benefícios previdenciários que são pagos no país. Somente no primeiro trimestre deste ano, aproximadamente 1,14 milhões de pedidos por benefícios foram negados.

Isso contabiliza quase metade do total de requerimentos que foram feitos, de acordo com o Boletim Estatístico da Previdência Social, ao longo de suas 27 edições até este ano.

Também existe outro dado muito importante que foi demonstrado de 2012 a 2018, em que mostra que o número de benefícios que eram negados pelo INSS eram ainda maiores, cerca de 3,4 milhões por todo o território anualmente. O pico máximo foi registrado no ano de 2019, quando esse número ficou perto de 4,4 milhões.

Como contestar uma decisão tomada pelo INSS? Veja o que dizem os especialistas

De acordo com a opinião de especialistas do ramo de Direito Previdenciário, os segurados do INSS possuem até três caminhos que podem ser buscados e que podem ser distintos caso os seus benefícios sejam negados:

Se dirigir presencialmente até uma agência física do INSS para recorrer da decisão;

para recorrer da decisão; Entrar com uma ação na Justiça;

Fazer o encaminhamento de um novo pedido por via administrativa;

Por fim, caso o seu benefício seja mesmo negado pelo Instituto, é preciso seguir um passo a passo simples para agendar o seu serviço diretamente no sistema do Meu INSS.

Acesse o Meu INSS com o seu login e senha, buscando pela opção de “Agendamentos/requerimentos” e digite no buscador a palavra “recurso”. Insira todos os dados que lhe forem solicitados e então finalize o pedido.

O que pode fazer com que o pedido seja negado pelo INSS?

Uma das opções é procurar a agência do INSS para solicitar informações sobre os benefícios previdenciários. A forma mais recomendada é que a pessoa tire dúvidas sobre como iniciar o procedimento de um pedido pelo Meu INSS. Além disso, é preciso enviar os documentos solicitados para haver a aprovação ou revisão de um benefício.

Outro problema que pode estar fazendo com que tantos pedidos sejam negados nos últimos anos, é que está ocorrendo um grande desfalque no número de servidores do INSS, pelo fato de que muitos já se aposentaram e não está havendo concursos públicos para a reposição do quadro de funcionários.