É possível usar cartão de crédito para pagar boletos? Saiba como!

Devido a sua facilidade, atualmente, as contas digitais vem fazendo muito sucesso com o público brasileiro. Ao utilizar as fintechs, os clientes têm acesso às diversas funcionalidades dos bancos tradicionais, como saques, transferências, Pix, dentre outras. Também ao utilizar estes serviços, os clientes têm direito a diversos atrativos, como a possibilidade pagar boletos com o limite do cartão de crédito.

Contudo, muitas pessoas ainda ficam em dúvida se é ou não possível realizar esta ação. Devido a isso, confira a seguir como pagar boletos com o cartão de crédito, uma vez que essa alternativa representa uma ótima opção para os meses que fogem do controle de gastos.

Pagar contas com cartão de crédito

A funcionalidade de utilização do cartão de crédito para pagar boletos pode variar de acordo com cada instituição bancária. Alguns bancos permitem o pagamento de boletos com o crédito, enquanto outros não têm essa possibilidade. Entre os bancos com essa funcionalidade, o Nubank permite que seus clientes paguem boletos e contas, além de ser possível parcelar o pagamento em até 12 vezes.

Muitas pessoas tendem a utilizar o cartão de crédito para o pagamento de boletos por diversos motivos. Dentre eles, o principal atrativo é poder utilizar o limite do cartão para evitar um possível sufoco em períodos de baixo faturamento. Além disso, alguns cartões dão a possibilidade de ganhar cashback, milhas aéreas e outras promoções, sendo um grande benefício.

Utilizar o aplicativo do Nubank para pagar contas com cartão de crédito é simples. Primeiramente, é necessário entrar na aba “pagar”, após isso, é necessário selecionar a opção “pagar boleto com cartão de crédito”. Feito isso, basta digitar os números do boleto ou então escanear o código de barras com a câmera do celular.

Após estes passos, você deve clicar na seta e seguir para a próxima tela, daí basta escolher se irá parcelar ou não, o parcelamento é permitido em até 12 vezes. Por fim, deve-se clicar em “pagar” e digitar a senha, feito isso o boleto foi pago.

“Buscador de boletos”

Outra facilidade que o Nubank entrega aos seus clientes é o recurso “Buscador de boletos”. A ferramenta permite que a empresa encontre automaticamente suas faturas disponíveis em seu CPF. Após serem achadas, todas são reunidas no aplicativo já tendo a opção de pagá-las no próprio sistema.

Com este recurso, não há a necessidade de acessar o e-mail ou abrir um PDF para apenas copiar o código de barras. Ao utilizar a ferramenta, você receberá uma notificação toda vez que uma nova fatura for emitida em seu nome.

Após isso, o aplicativo dará a função de realizar o pagamento ou então agendar uma data para que este seja feito. Além disso, quem costuma realizar compras online, em plataformas de e-commerce como a Shopee, será possível também acessar o serviço de cashback pelo aplicativo do Nubank.

Contudo, o Nubank informa que essa funcionalidade ainda não inclui a busca de boletos de utilidade, como os de infraestrutura, como água, luz, internet, gás, impostos, etc. Essa opção pode ser adicionada em uma futura atualização do serviço.