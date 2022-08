Eaton recruta estudantes universitários em SP e RS

A Eaton, multinacional de gerenciamento de energia, está recrutando estudantes universitários em São Paulo e Rio Grande do Sul. Ao todo, são 70 postos de trabalho para novos talentos interessados em integrar o time de estagiários da empresa nas cidades de Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP) e Valinhos (SP).

São elegíveis estudantes matriculados nos cursos de graduação de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Todas as Engenharias, Marketing, Psicologia, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Relações Públicas e Sistemas da Informação. A empresa oferece, ainda, oportunidades para estudantes do ensino técnico matriculados em Eletroeletrônica, Eletrônica, Automação, Mecânica, Mecatrônica, Química e Segurança do Trabalho.

Além da capacitação técnica, os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, um ano, além de conhecimento do pacote Office e no idioma inglês. Este último é um diferencial importante, especialmente em algumas vagas.

De acordo com a companhia, os novos talentos serão alocados em diferentes áreas, sendo: Administrativo, Comercial, Comércio Exterior, Compras, Controladoria, Engenharia, Facilidades, Financeiro, Logística, Manufatura, Manutenção, Marketing, Materiais, Melhoria Contínua, Metrologia, Qualidade, Recursos Humanos, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Suprimentos, Tecnologia e Vendas.

A Eaton oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem recesso remunerado, vale transporte, restaurante, Cesta de Natal, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, assistência funeral e acesso aos programas Apoio (suporte emocional, educação financeira, suporte legal e bem-estar físico e mental) e de Voluntariado.

Além disso, os profissionais terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades por meio de uma plataforma de treinamentos online com mais de 20 mil cursos. Eles participarão, ainda, de um programa de desenvolvimento de competências, que prevê também a participação em projetos de valor (vinculados a desafios do negócio, melhoria contínua, digitalização e/ou sustentabilidade). Ao fim do programa, há a chance real de efetivação, a depender da demanda da empresa e da área de atuação.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 2 de setembro para se candidatar pelo site https://bluy.com/eaton/programa-de-estagio-eaton-2023-job8.