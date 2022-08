O Banco Central do Brasil (BCB) divulga dados oficiais sobre a economia de forma periódica. Conforme recente divulgação da instituição, no tange a economia global, o sistema bancário mantém-se sólido e apto a sustentar o regular funcionamento da economia. Confira outros apontamentos do Relatório de Estabilidade Financeira (REF).

Economia: a solvência das instituições financeiras mantém a solidez do sistema bancário

A solvência – capacidade de pagamento de dívidas em longo prazo – não representa um risco à estabilidade financeira, sendo a grande maioria das instituições capaz de atender aos requerimentos mínimos prudenciais utilizando exclusivamente o Capital Principal, considerado o de melhor qualidade.

De forma sucinta, o Capital Principal inclui ações, reservas de capital e lucros acumulados. De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), diante da percepção de normalização acerca dos efeitos da pandemia, o sistema elevou a distribuição de recursos aos acionistas, contribuindo para interromper a tendência ascendente nos índices de solvência que predominava após o início da pandemia.

A alteração na distribuição de lucros

O menor crescimento do capital principal deve-se, principalmente, à elevação da distribuição de lucros, detalha a divulgação oficial. As emissões de instrumentos e a desvalorização cambial elevaram a participação do capital nível II no Patrimônio de Referência (PR).

Além disso, em virtude da percepção de normalização acerca dos efeitos da pandemia e diante do fim das restrições à remuneração de capital, as instituições elevaram o percentual dos lucros distribuídos (28% no primeiro semestre para 56% no segundo) a seus acionistas no segundo semestre, mesmo em um cenário de redução do lucro líquido semestral.

As perdas em ajustes patrimoniais de títulos disponíveis para venda, resultado da elevação dos juros, foram mais que compensadas por emissões de instrumentos elegíveis a capital e pelo impacto da depreciação cambial sobre os instrumentos emitidos em moeda estrangeira.

Patrimônio de Referência (PR)

Assim, houve aumento do Patrimônio de Referência (PR) e leve queda da participação do Capital Principal, de 81% para 79% (Operações de crédito foram responsáveis pela maior parte do aumento dos ativos ponderados pelo risco (Risk Weighted Assets – RWA) no semestre, resultado da expansão da exposição nessas transações, cujo fator de ponderação de risco médio é maior.

De acordo com as normas vigentes em dezembro de 2021,43 o sistema ainda dispõe de margem de capital de R$272 bilhões. Os resultados dos testes de estresse seguem indicando que o sistema bancário possui adequada resiliência em todos os cenários simulados.

Teste de estresse e os fatores de risco

Segundo informa o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), testes de estresse de capital indicam que não há ocorrência de desenquadramentos em montante relevante nos cenários macroeconômicos adversos.

Os resultados obtidos nas análises de sensibilidade também indicam boa resistência aos fatores de risco, simulados isoladamente, além de estabilidade de resultados em comparação com testes feitos anteriormente, informa o Relatório de Estabilidade Financeira (REF).

O teste de estresse de liquidez indica quantidade confortável de ativos líquidos em caso de saídas de caixa em condições adversas ou choque nos parâmetros de mercado no curto prazo.