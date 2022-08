Elgin abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Elgin divulgou oportunidades de emprego pelo Brasil e pretende contratar vários novos empregados para as funções disponíveis. Acompanhe todas as orientações que o Notícias Concursos encontrou para você se inscrever a uma das vagas.

Elgin abre vagas de emprego pelo país

A Elgin é uma companhia que teve início com o setor de máquinas de costura, e atualmente trabalha com demais segmentos como energia solar, iluminação, informática, telefonia e outros. Veja as vagas disponíveis pela companhia, a seguir.

Advogado (a)

Ajudante de Estoque – Jundiaí – Projeto CD Solar

Almoxarife

Analista de Infraestrutura Pleno

Almoxarife – HDB

Analista de CRM

Analista de DHO

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – Goiânia/Brasília

Mogi das Cruzes Efetivo

Ajudante de Estoque – Itajai

Analista de Logística Jr.

Analista SAP Basis Sênior

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – Cuiabá – MT

Aprendiz – Custos

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – Campo Grande – MS

Auxiliar Administrativo – Compras

Aprendiz – DELABRE

Aprendiz – HDB

Assistente Comercial

Ajudante de Estoque – SEPEÇAS

Assistente de Suporte Técnico – Meio de Pagamentos

Auxiliar de Almoxarifado – São Paulo

Auxiliar de Manutenção – Manaus

Conferente de Expedição – Jundiaí – Projeto CD Solar

Supervisor Técnico

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – BAHIA

Gerente de Vendas – Bens de Consumo

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – Paraná

Representante Elgin

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – PERNAMBUCO

Estoquista – Jundiaí – Projeto CD Solar

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – Recife – Pernambuco

Supervisor de Vendas – Bens de Consumo

Consultor de Vendas – Segmento Energia Solar – Rio Grande do Sul

Especialista Tributário – Mogi das Cruzes

Coordenador de Produto – Ar Condicionado – Mogi das Cruzes

Gerente de Vendas Centro Oeste – Bens de Consumo

Coordenador de Sistemas

Encarregado de Logística Jundiaí

Assistente de DHO – Mogi das Cruzes

Planejador Produção e Materiais

Promotor de Vendas Pleno – São Paulo.

Veja também: Cushman abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da ELGIN, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja todas as informações disponíveis diariamente aqui, no Notícias Concursos, e saiba mais.