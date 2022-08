Elgin tem vagas de emprego em várias regiões do país

Referência em uma série de produtos para uso comercial e residencial, Elgin anuncia a contratação de novos funcionários em várias cidades do Brasil. Uma das exigências para tornar-se um dos colaboradores será atender aos critérios mínimos e residir próximo das unidades com vagas disponíveis. Para mais informações e conferir todas as posições que estão sendo ofertadas, continue acompanhando.

Elgin contrata novos funcionários em cidades brasileiras

Há mais de sessenta anos no mercado brasileiro, a empresa Elgin iniciou sua atuação fabricando máquinas de costuras, e atualmente atende milhões de brasileiros com um amplo portfólio de produtos para uso comercial e residencial, como ar condicionados, iluminação, energia solar, informática, refrigeração, carregadores e pilhas.

Buscando por novos colaboradores, a companhia está disponibilizando cargos efetivos, vagas de aprendizes e seu banco de talentos, para atuar em cidades como São Paulo, Mogi das Cruzes, Itajaí, Manaus, Cuiabá, Paraná, Jundiaí e cargos para atuar de maneira remota.

Além de salários fixos e contratos CLT, todos os novos contratados contam com vários benefícios, incluindo cooperativa de crédito, seguro de vida, remuneração variável, plano odontológico e plano de saúde.

Confira agora as vagas disponíveis para ocupar e suas localidades de atuação:

Ajudantes de Estoque – itajaí e Mogi das Cruzes;

Ajudantes Gerais – Mogi das Cruzes;

Almoxarife – Mogi das Cruzes;

Analistas de CRM – São Paulo;

Analistas de Logística nível Junior – Jundiaí;

Aprendiz – Mogi das Cruzes;

Auxiliares para o setor Administrativo – São Paulo;

Conferente de Expedição – Jundiaí.

Como se registrar

Para ser um membro da equipe Elgin, será fundamental que o interessado resida em cidades onde a companhia está contratando. Para ter acesso a todas as vagas e ao formulário de inscrições basta acessar o site de cadastro.

