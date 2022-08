Emescam inicia período de inscrição para o Vestibular 2023 de Medicina

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) iniciou o período de inscrição para o Vestibular 2023 de Medicina. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 750. No caso dos estudantes que se inscrevam como treineiros o valor da taxa será R$ 375.

O edital estabelece ainda que o período de inscrição segue aberto até às 17h do dia 20 de setembro. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do instituição.

Segundo o edital, ao todo, a Emescam está ofertando 66 vagas para o curso de Medicina, em período integral.

Provas

O Vestibular de Medicina da Emescam contará com duas etapas. A 1ª etapa contará com a aplicação de uma prova objetiva composta por questões sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Química, Física, Biologia, Atualidades. A aplicação da prova está marcada para o dia 8 de outubro.

Já as provas da 2ª etapa serão aplicadas no dia 9 de outubro. Conforme o edital, a avaliação contará com questões dissertativas sobre Química e Biologia. Além disso, a Emescam vai aplicar a prova de redação.

A instituição só permitirá que os inscritos na condição de treineiros só poderão participar da aplicação da 1ª etapa.

Resultado

Após a aplicação das provas, os gabaritos com as respostas das questões objetivas serão divulgados no dia 9 de outubro. Caso os candidatos tenham interesse em contestar as respostas poderão interpor recursos no primeiro dia útil após publicação do gabarito.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 24 de outubro. Os aprovados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 25 e 27 do mesmo mês, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Conforme a instituição, a entrega da documentação deverá ser feita presencialmente, na Secretaria Acadêmica da Emescam, em Vitória (ES). Os candidatos poderão conferir a lista de documentos exigidos para a matrícula no edital.

