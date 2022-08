A gestão de uma empresa deve ser feita de maneira holística e dinâmica desde o seu surgimento. Sendo assim, é relevante que direcione o plano estratégico da empresa de maneira assertiva e resiliente.

Empreendedorismo: a liderança de nicho como resultado de uma gestão holística e tecnológica

O empreendedor deve ter clareza sobre o objetivo da sua marca. Entretanto, ele deve ser resiliente quanto a sua atuação no mercado atual. Diversos fatores impactam os resultados de uma empresa, considerando a economia e sua volatilidade e a concorrência. Por isso, a gestão no empreendedorismo deve ser feita de forma holística desde o surgimento do escopo do negócio.

A tecnologia na otimização de fluxos

Na era digital, o empreendedor deve direcionar a sua empresa de maneira holística e orgânica, investindo em tecnologia, otimizando o seu fluxo operacional e ganhando destaque dentro do seu segmento de atuação.

Marketing e vendas

Ao elevar o volume de vendas através de ações de marketing digital, por exemplo, é cabível que o empreendedor destaque a sua marca de maneira orgânica e resolutiva, realizando uma correta gestão de estoque, logística e atendimento ao cliente, garantindo que o produto seja entregue, ainda que a empresa tenha um volume elevado nas vendas por conta de suas ações.

Portanto, na era digital, é necessário que a gestão de uma empresa seja feita de maneira holística, considerando o impacto dos projetos e dos resultados entre os setores. Dessa forma, é possível gerar escalabilidade e ampliar o crescimento da empresa no mercado.

Os indicadores e os estudos de mercado

Sendo assim, uma gestão empreendedora deve ser fortalecida através de indicadores oriundos de uma ferramenta de gestão integrada. Dessa forma, o investimento em tecnologia é um fator inerente ao mercado atual e uma possibilidade que ampara o empreendedor em diversas necessidades.

Portanto, a gestão atual deve ser tecnológica para que a empresa alcance seus objetivos e customize seus indicadores, atendendo a necessidade do seu cliente, que não é estática.

A inovação e a concorrência

Visto que a inovação do seu concorrente pode tornar a sua marca obsoleta. Por isso, a gestão da empresa deve ser inovadora e resiliente para direcionar projetos, ainda que estejam em andamento.

Dessa forma, é possível alcançar a liderança dentro do seu nicho e se destacar positivamente no mercado de maneira orgânica. Uma empresa de pequeno porte pode ser líder dentro do seu nicho de atuação, sendo essa uma vantagem no empreendedorismo dentro da era digital.