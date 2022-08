A atuação no empreendedorismo através de um e-commerce pode ser bastante viável, considerando que o público-alvo da empresa já se encontra na internet. Contudo, para destacar uma marca dentro do mercado digital é necessário realizar a gestão de forma holística e tecnológica.

Empreendedorismo: desafios e oportunidades da atuação através de um e-commerce

Muitos fatores devem ser considerados pelo empreendedor quando da sua entrada no mercado. Principalmente, dentro de uma atuação através de um e-commerce. Haja vista, o volume de novas empresas que entram diariamente no mercado digital.

Site responsivo

O empreendedor deve acompanhar o desenvolvimento do seu site para que seja resolutiva e intuitivo, considerando a necessidade de que seja responsivo na era digital, tal como deve ser o seu aplicativo.

Além dos fatores relacionados ao desenvolvimento do site, é necessário que o empreendedor verifique a possibilidade de que o seu site possua poucas etapas de compra. Já que um site com muitas páginas até a finalização do processo de compra, pode gerar abandono de carrinhos.

Marketing digital e a gestão holística

Além da facilidade para utilizar o site, a empresa deve considerar outros aspectos para gerar a atração do público dentro de uma ferramenta online. Sendo assim, investir em marketing digital é fundamental nesse processo.

No entanto, ao atrair a atenção do cliente por ações de marketing digital, a empresa deve se certificar de que é possível entregar o produto dentro do prazo prometido, considerando a gestão estratégica, holística e dinâmica que envolve o estoque, a logística e o atendimento ao cliente.

Portanto, a atuação através de um e-commerce deve ser dinâmica e direcionada. Investir em ações de marketing digital não deve ser um fato isolado. Já que uma empresa deve considerar o volume de vendas e a necessidade de construir um relacionamento com o seu cliente.

Promoções e funcionalidade do site

Por isso, gerar promoções pode ser viável para as estratégias de uma empresa entrante no mercado. No entanto, é necessário analisar o fluxo holístico para que esse processo não se torne contraproducente. Além da funcionalidade do site e do cumprimento do prazo de entrega, a empresa deve considerar os valores entregues ao cliente através do produto ou serviço.

Escalabilidade e rentabilidade

Por isso, é necessário o investimento em tecnologias de gestão para que a empresa crie um ciclo positivo de melhorias contínuas, crescendo de forma escalável e rentável dentro do mercado digital.

Dessa forma, a atuação através de um e-commerce tende a ser resolutiva dentro do mercado na rede digital, já que é uma maneira escalável de investir em uma ideia de negócio dentro do fluxo atual no empreendedorismo. Visto que a era digital gera oportunidades para ideias inovadoras e atualizadas.