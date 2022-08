A gestão de uma empresa deve ser direcionada de forma objetiva desde o surgimento da ideia do negócio. Visto que diversos fatores impactam o resultado de uma marca na era digital.

Empreendedorismo: evite ciclos contraproducentes através da gestão holística

Independentemente do segmento de atuação ou do porte da empresa, a gestão deve ser feita de maneira holística desde o seu surgimento. Dessa forma, é possível atuar com antecipação de demandas e direcionar investimentos de maneira objetiva.

Adapte ferramentas estratégicas

O empreendedor deve estudar o mercado considerando os fatores externos para o direcionamento dos seus fatores internos. Por isso, adaptar ferramentas estratégicas, como a matriz Swot ou a análise Pest, pode ser um diferencial competitivo para uma empresa de pequeno porte.

Ao analisar o mercado de maneira estratégica é possível que a gestão de uma empresa obtenha dados relevantes para comparar suas decisões, bem como, é possível considerar os fatores externos e a viabilidade do seu produto no mercado.

Considera a inovação, a concorrência e a economia

Haja vista, a inovação da concorrência e a volatilidade da economia, já que esses fatores impactam o poder aquisitivo do cliente final, bem como o seu desejo de consumo. Por isso, uma empresa de pequeno porte deve se preparar estrategicamente através dos estudos de mercado e do investimento correto em uma tecnologia de gestão. Uma vez que a gestão tecnológica otimiza processos e direciona a valorização da marca no mercado.

Marketing e vendas: além da imagem da marca

Ao direcionar ações de marketing, por exemplo, a empresa deve corroborar a elevação das vendas, considerando o seu funil de vendas e o seu fluxo interno; já que a gestão de estoque e logística amparam a entrega feita ao cliente final.

Dessa forma, a empresa eleva a sua visibilidade, mantendo o seu compromisso com o cliente, considerando prazos de entrega e a qualidade no produto ou serviço.

Gestão holística e liderança de nicho

Portanto, uma gestão holística é fundamental em todas as empresas; já que ao não se preparar estrategicamente, a empresa pode elevar o seu volume de vendas e não entregar o produto no prazo, criando um ciclo contraproducente que negativa a sua imagem no mercado.

Desafios e oportunidades

Sendo assim, para que o desafio da era digital funcione como uma grande oportunidade, o direcionamento estratégico e tecnológico deve ocorrer desde o surgimento do escopo do negócio. Dessa forma, é possível que uma empresa de pequeno porte chegue à liderança dentro do seu nicho de forma rentável, escalável e inovadora.