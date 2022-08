É muito importante para o empreendedor estudar o mercado de forma ampla, considerando os desafios intangíveis da era digital.

Empreendedorismo: os desafios da empresa de pequeno porte na era digital

O empreendedorismo atual requer uma gestão holística e tecnológica, tal como uma empresa de médio e grande porte. Visto que a volatilidade da economia e a inconstância da era das informações podem trazer oportunidades competitivas para uma empresa de pequeno porte.

Oportunidades estratégicas

O empreendedorismo atual pode ser desafiador, ao passo que também é uma fonte de direcionamento estratégico para o crescimento rápido de uma empresa de pequeno porte. Contudo, para que esse direcionamento ocorra a gestão deve ser holística desde o surgimento da ideia do negócio.

Estudar o mercado é uma necessidade de todas as empresas, já que é necessário adaptar as estratégias de gestão e direcionar as ações futuras para evitar investimentos contraproducentes. Por isso, é cabível ao empreendedor direcionar o negócio desde o surgimento do seu plano inicial.

Gestão holística

A gestão holística é um fator de atuação de uma empresa na era digital, visto que ao investir em uma tecnologia na gestão, esse processo holístico ocorre de maneira orgânica. Já que um setor impacta outro de modo que todos os fluxos internos impactam a entrega feita ao cliente final.

Por exemplo, ao elevar o volume de vendas por meio de ações de marketing, a gestão da empresa deve se amparar no que tange a gestão do seu estoque e logística para que o cliente receba o produto dentro do prazo prometido, independentemente do porte da marca. Portanto, o direcionamento holístico de uma empresa é uma maneira de administrar o negócio e direcionar seus fluxos operacionais.

Adapte ferramentas estratégicas

A adaptação de ferramentas estratégicas também é benéfica para o empreendedor, já que ele deve obter ferramentas como a matriz Swot e a análise Pest, para que a empresa possa trabalhar com dados relevantes, customizando seus indicadores e destacando a sua marca, assim, evitando investimentos obsoletos.

Liderança de nicho

Portanto, a empresa de pequeno porte direcionada dentro do mercado pode ir além do empreendedorismo, destacando-se dentro do seu nicho, crescendo de forma escalável e rentável e alcançando a liderança dentro do segmento.

Diferencial competitivo e a fidelização do cliente

Visto que a fidelização do cliente ocorre por conta da qualidade nos processos e na viabilidade do produto ou serviço sendo do mercado, sendo possível destacar o diferencial competitivo de uma empresa, ainda que seja entrante no empreendedorismo.