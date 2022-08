Muitos aspectos impactam o resultado de uma empresa na era digital, por isso, é viável que o empreendedor analise o mercado de forma ampla e estratégica para que alcance o seu potencial, considerando a volatilidade do cenário econômico atual.

Empreendedorismo: os fatores externos representam oportunidades e desafios

O resultado de uma empresa de pequeno porte é impactado pela economia e pela concorrência, tal como ocorre com uma empresa mais estruturada. Por isso, os fatores externos são ameaças para o empreendedor, ao passo que também podem gerar oportunidades.

A tecnologia na gestão

Ao inovar através da atuação por meio de um sistema ERP, a empresa pode ganhar destaque dentro do seu nicho de atuação, chegando à liderança. Visto que é possível entregar ao cliente a inovação de forma direta, por meio de um produto, ou de forma indireta, otimizando seus fluxos e criando um ciclo positivo de melhorias contínuas na entrega que é feita ao cliente final. Portanto, o resultado de uma empresa deve ser considerado como multifatorial, ao passo que a gestão deve ser feita de forma holística e dinâmica.

A inovação e o potencial da marca

Sendo assim, é cabível que o empreendedor analise a inovação dentro do seu segmento para que não fique aquém do seu potencial. Os estudos mercadológicos amparam uma empresa por diversos aspectos. Visto que é possível que uma empresa se destaque de maneira exponencial pela desburocratização de seus processos e pela fluidez dos seus serviços.

A inconstância da era digital

Toda a inconstância do cenário econômico e digital pode se tornar uma oportunidade para uma empresa de pequeno porte que investe de maneira otimizada em sistemas tecnológicos e inove dentro de suas possibilidades. Haja vista, a dinâmica do mercado e a facilidade de fidelizar um cliente organicamente na era digital, quando a empresa preza pela qualidade em seus processos.

Antecipação de demandas

Sendo assim, estudar o mercado e acompanhar o desejo de compra do cliente é fundamental para que a empresa evite ficar aquém do seu potencial; bem como, acompanhar os fatores externos e o poder aquisitivo do cliente pode facilitar a atuação através da antecipação de demandas. Esses aspectos corroboram os valores entregues ao cliente.

A internet e o diferencial competitivo

Portanto, analisar estrategicamente as ações empresariais ampara uma empresa de forma ampla. Assim como investir em tecnologias de forma assertiva, possibilitando que uma empresa de pequeno porte ganhe destaque fazendo o uso correto do espaço tão concorrido, como a internet, que também pode ser uma chance para que a empresa destaque o seu diferencial competitivo.