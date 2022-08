Empreender na crise: nichos interessantes

Diante da crise econômica vivida nos últimos 3 anos, existem ramos de negócios que prosperaram muito. Por isso, hoje nós vamos indicar os nichos de negócio que cresceram muito durante a crise, bem como possibilitar empreender na crise.

Uma vez que você conhece os nichos de negócio que prosperaram na crise, é possível empreender sem haver muita dificuldade. Os consumidores mudaram seus hábitos, seus desejos e expectativas e você, enquanto empreendedor, precisa se adequar a essas mudanças.

Quais os nichos de mercado que mais cresceram neste período de crise?

A busca dos consumidores perpassa por produtos de qualidade, produtos de cuidados pessoais, compras realizadas pela internet, entre tantos outros. Assim, você precisa identificar quais são as necessidades dos clientes e atender de forma eficiente.

1º Nicho: Mercado Financeiro

A saber, o investimento no mercado financeiro é um nicho bastante lucrativo, pois em torno de um terço da população pretende investir e não sabe como, mas o interesse principal é guardar o seu dinheiro de maneira adequada.

Entre os principais nichos do mercado financeiro, existem os investimentos em criptomoedas, ações, renda extra e investimentos a longo prazo.

2º Nicho: Saúde física e mental

Nos momentos de crise, as pessoas se voltam para os cuidados pessoais, mantendo sua saúde física e mental em dia. Se você pretende investir neste nicho, busque segmentos que envolvam:

Aulas de yoga, pilates e condicionamento físico;

Alimentos veganos e vegetarianos;

Receitas sem glúten, lactose e carboidratos;

Exercícios em casa;

Tratamentos de pele e cabelos a serem feitos no lar.

3º Nicho: Pets

Seja para combater a solidão e o isolamento, seja para obter companhia, a adoção ou compra de animais de estimação cresceu muito. Sabendo disso, com as pessoas ficando mais em casa, os cuidados com animais de estimação exigem um maior atendimento do mercado.

Dessa forma, se você pretende apostar neste nicho, é possível investir nos seguintes ramos:

Adestramento;

Banho e tosa;

Comercialização de acessórios;

Alimentação natural para pets;

Creche e hospedagem.

4º Nicho: Relacionamentos

Os relacionamentos passaram a ser feitos de forma muito mais virtual, utilizando as redes sociais ou aplicativos para uso adulto. Ambas as situações se tornaram muito lucrativas.

Sendo assim, se a sua intenção é investir neste nicho, aposte nos seguintes segmentos:

Presentes;

Espaços para troca de mensagens;

Produtos que aumentam a autoestima;

Aplicativos de namoro online;

Cursos de aprimoramento dos relacionamentos entre as pessoas.

5º Nicho: Lazer

Saiba que o lazer e o entretenimento sempre estarão na vida das pessoas. Por isso, é preciso extravasar as tensões do cotidiano e isso se torna um setor muito lucrativo.

Você pode investir em segmentos como:

Jogos para serem jogados com familiares e amigos;

Produtos eletrônicos;

Bolas, luvas, raquetes, chuteiras;

Viagens;

Massagens relaxantes.

6º Nicho: Carreiras

Toda crise gera mudanças e saídas da zona de conforto. Para isso, é imprescindível que a pessoa invista em uma nova carreira se esta não está agradando, ou se aperfeiçoar naquilo que faz com carinho.

Investir na carreira, fazendo cursos e aperfeiçoamentos pode ajudar a engordar o currículo e o conhecimento da pessoa. O crescimento em estudos no formato EAD está em expansão, e tende a continuar aumentando, tendo em vista a flexibilidade de horários.

Assim, a modalidade EAD é uma excelente opção para quem quiser investir em sua carreira e se qualificar.

Você pode optar em investir nos seguintes segmentos:

Cursos de organização do tempo e desenvolvimento pessoal;

Gestão de profissionais;

Materiais para realização de trabalho em home office;

Elaboração de planilhas específicas para as áreas.

7º Nicho: Desenvolvimento Pessoal

O desenvolvimento pessoal é muito importante para alavancar carreiras e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, este nicho está entre os mais lucrativos.

Se você quiser investir neste ramo, busque segmentos voltados para:

Cursos livres;

Livros e e-books voltados para o desenvolvimento pessoal;

Atuação de psicólogos e terapeutas ocupacionais.

8º Nicho: Idiomas

O mercado busca por profissionais bilíngues ou trilíngues, tendo em vista o processo de globalização da economia. Além disso, é possível buscar recolocação profissional em outros países que estão necessitando de mão-de-obra.

Com a grande vinda de pessoas de outros países para o Brasil, aprender outros idiomas é fundamental para as relações com estas pessoas, como haitianos e venezuelanos.

Assim, você pode investir em segmentos específicos como:

Primeiramente, o setor de cursos de idiomas;

Logo após, o ramo de livros e materiais de outros idiomas para treinamento;

Aulas particulares;

Espaços de atividades e conversação em outros idiomas.

Por fim, essas são algumas opções de negócios que você pode se aprofundar e investir sem medo. Isso porque, são empreendimentos que se mostram muito lucrativos e em grande crescimento até mesmo em momento difíceis.