EMPRÉSTIMO AUXÍLIO BRASIL: Saiba como não cair em GOLPES

O Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil já tem previsão para ser liberado. De acordo com Governo Federal, a nova modalidade de crédito será liberada em setembro.

Atualmente, alguns ajustes estão sendo finalizados, como a decisão das instituições que irão operar o crédito e taxas de juros.

No entanto, é importante salientar que os beneficiários do programa social que desejam aderir o empréstimo devem estar atentos quanto aos golpes.

Golpes no Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil

Especialistas afirmam que a nova modalidade pode ser uma grande chance para os golpistas agirem, tendo em vista que é um recurso muito esperado pelos beneficiários do Auxílio Brasil.

Em situações como essa, é indicado que aqueles que desejam contratar o empréstimo, realizem a operação em uma instituição financeira de confiança. De acordo com os especialistas, os criminosos agem muitas vezes criando falsas instituições, que podem oferecer propostas bastante atrativas, como por exemplo, taxa de juros bem abaixo do ofertado pela concorrência.

Como evitar o golpe?

Para não cair em uma das tentativas criminosas, os beneficiários do programa devem estar bem atentos.

Caso perceba algo incomum em alguma instituição ou tenha dúvidas sobre a sua procedência, o cidadão pode consultar, por meio do site de buscas do Febraban (Federação Brasileira de Bancos), se a instituição existe e onde estão localizadas as suas agências, inclusive na região do beneficiário.

Além disso, é importante lembrar que as instituições não promovem o empréstimo mediante depósitos, bem como não oferecem o crédito por mensagens ou links.

Empréstimo do Auxílio Brasil

A princípio, é importante destacar que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil nada mais é do que uma nova oportunidade de crédito para quem recebe o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) 2022.

O valor solicitado pelo beneficiário do programa será descontado na própria folha de pagamento. Mas lembrando que a quantia limitada, uma vez que segundo as regras do crédito consignado, o valor descontado é de 40% do benefício.

Desta vez, essa modalidade também irá contemplar quem faz parte do BPC (Benefício de Prestação Continuada) – o empréstimo BPC.

Quando o empréstimo será liberado?

A liberação do crédito foi concedida no primeiro semestre deste ano, mas a modalidade de crédito ainda não está disponível para ser solicitada pelos usuários do Auxílio Brasil.

Para liberação do crédito consignado, o presidente Jair Bolsonaro deverá sancionar o projeto até 3 de agosto. Assim, ela seguirá para regulamentação do Ministério da Cidadania.

Qual o valor do empréstimo consignado?

Conforme informado anteriormente, o Congresso Nacional já aprovou, no último dia 7 de julho, a Medida Provisória (MP) 1106/2022, que autoriza que os usuários do Auxílio Brasil a utilizarem até 40% do benefício para o pagamento do empréstimo consignado. Dessa forma, agora só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Atualmente, quem recebe BPC (Benefício de Prestação Continuada) também passa a poder contratar crédito consignado.