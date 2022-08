Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil será liberado nesta semana? veja

Os beneficiários do Auxílio Brasil aguardam ansiosamente pelo empréstimo consignado do programa.

Após ser sancionada no início deste mês, a modalidade de crédito vem passando por alguns reajustes para ser liberada o quanto antes aos beneficiários do Auxílio Brasil. De acordo com informações do ministro da Cidadania, o crédito será liberado em setembro.

“A lei foi aprovada, sancionada pelo presidente, logo em seguida o presidente assinou um decreto. A portaria, o sistema para concessão, habilitação, homologação dessas empresas, uma série de documentos também. Acredito que até início do mês que vem seja tudo regulamentado”, informou o ministro Ronaldo Bento.

Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil

Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão contratar o empréstimo consignado e comprometer, por meio da modalidade, até 40% do valor do benefício.

Atualmente, o auxílio está sendo liberado no valor de R$ 600, que foi aprovado por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), e será estendido até dezembro deste ano. No entanto, levando em consideração o valor fixo do programa, que é R$ 400, os beneficiários poderão dividir as parcelas do empréstimo de, no máximo, R$ 160.

Até o momento, os bancos não podem operar o empréstimo, tendo em vista que a publicação da regulamentação das normas complementares ainda não foi realizada.

Bancos que operarão o empréstimo consignado do Auxílio Brasil

De acordo com o ministro, cerca de 17 bancos estão confirmados para operarem o empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

“Hoje já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo ministério da Cidadania aptas à concessão do empréstimo consignado. É um número que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito consignado a essa população”, disse.

Alguns bancos se pronunciaram quanto a operação do crédito a partir de setembro. Alguns bancos, como o Bradesco, por exemplo não irá participar da ação.

De acordo com o Banco Agi, a liberação da modalidade está confirmada. “O Agi já oferece crédito consignado para beneficiários do INSS e agora passa a oferecer também para beneficiários do Auxílio Brasil”, disse a instituição.

Até o momento, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil ainda estudam as formas que irão operar a modalidade. No entanto, a possibilidade de que irão participar da ação é muito alta.

Como mencionado, o banco Bradesco não participará da operação do crédito. Além da instituição, o banco Itaú e o Santander também confirmaram que não realizarão o serviço.

De acordo com o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior “como é de taxa de juros muito alta, como é uma operação em que as pessoas terão o auxílio por período definido, nós entendemos que é melhor não operar na carteira, pois estamos falando de vulneráveis”, afirmou.

Quem vai poder contratar o empréstimo do Auxílio Brasil?

O empréstimo consignado poderá ser contratado pelas famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. O pagamento do empréstimo será descontado automaticamente do benefício de quem o contratou. Lembrando que, cada beneficiário poderá comprometer até 40% do seu auxílio.

Ao solicitar o empréstimo, o beneficiário passará por uma análise de crédito pelo banco que estiver operando a modalidade, para saber se o cidadão pode ter acesso aos valores.