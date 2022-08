Encceja 2022: confira as principais datas!

Principais datas e informações sobre o exame

Encceja 2022: descubra quais são as principais datas!

O Encceja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é um programa criado pelo Governo Federal e que foi aplicado pela primeira vez no ano de 2002. Com o objetivo de permitir que aqueles que interromperam seus estudos sem ter obtido um certificado de conclusão possam ter a chance de obtê-lo, o Encceja é aplicado todos os anos desde a sua criação.

O Encceja 2022 terá suas provas realizadas no dia 28 de agosto de 2022. Se você vai participar da próxima edição do exame, então é fundamental que você esteja por dentro das principais datas que compõem o calendário dessa edição. Vamos conferir!

Encceja 2022: informações

O exame é voluntário e totalmente gratuito. Os candidatos não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participarem das provas.

Podem participar do Encceja pessoas acima de quinze anos para a obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental e pessoas com dezoito anos ou mais para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio.

Encceja 2022: participação

Todos os brasileiros que residem no Brasil ou no exterior podem participar do exame. A prova poderá ser realizada quantas vezes forem necessárias até que todas as matérias sejam concluídas.

Encceja 2022: principais datas

Para a edição de 2022, as principais datas relacionadas ao exame são as seguintes:

de 24 de maio a 04 de junho: período de inscrições;

dia 28 de agosto: aplicação da prova regular;

dia 18 de setembro: aplicação da prova no exterior;

dias 19 e 30 de setembro: aplicação prova do exame PPL no exterior (pessoas privadas de liberdade);

dias 11 e 12 de outubro: aplicação prova do exame PPL no Brasil (pessoas privadas de liberdade).

Encceja 2022: r esultado

As datas para a divulgação dos resultados ainda não foram disponibilizadas. Porém, assim que o programa divulgar as mesmas, você poderá consultá-las no site do Encceja: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/encceja