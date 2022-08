Encceja 2022: Inep libera locais de prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou a consulta aos locais de prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022.

Os inscritos podem conferir os locais e horários de prova no cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante. Conforme o edital, a aplicação do exame acontece em todos os estados brasileiros. Há mais de 600 opções de locais de aplicação de provas.

O Inep já liberou também as respostas aos pedidos de atendimento por nome social e de atendimento especializado.

Provas

A aplicação das provas do Encceja 2022 está prevista para o dia 28 de agosto, das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30. No período da manhã, a abertura dos portões está marcada para 8h, com fechamento às 8h45. No turno da tarde, a abertura dos portões será 14h30 e o fechamento será 15h15.

A prova será composta por quatro provas objetivas, com 30 questões cada, além de uma proposta de redação. O conteúdo das provas varia de acordo com o nível do certificado buscado pelo inscrito:

Ensino Fundamental: Ciências Naturais e Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação, História e Geografia.

Ensino Médio: Ciências da Natureza e Matemática, Redação e Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

O Inep recebeu as inscrições para o Encceja 2022 entre os dias 24 de maio e 4 de junho. A participação no Encceja é voluntária. Nesse sentido, participam do exame os estudantes que desejam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para participar do Encceja, é preciso ter a idade mínima de 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data do exame.

Veja mais informações no edital do exame.

