ENEL disponibiliza novas vagas de emprego

A Enel, empresa italiana que atua na geração e distribuição de energia elétrica e na distribuição de gás natural, disponibiliza abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Enel é uma empresa multinacional e um dos principais players integrados dos mercados globais de energia e gás. Atualmente está presente em mais de 30 países e leva energia a 73 milhões de usuários finais ao redor do mundo. A empresa está oferecendo vagas de emprego nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo e Goiás.

Somos a maior empresa privada do setor elétrico brasileiro e desempenhamos papel de liderança no desenvolvimento das fontes renováveis de energia no país. Atuamos em toda a cadeia energética, com atividades nas áreas de geração, distribuição, transmissão e comercialização, além de soluções em energia.