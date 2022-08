Entrei em agosto, vou poder receber novo cartão?

Mais de 2,2 milhões de brasileiros entraram na folha de pagamentos do programa Auxílio Brasil no último mês de agosto. Ao menos de acordo com informações do Ministério da Cidadania, todos eles terão o direito de receber o novo cartão do programa que, entre outros pontos, conta com a função de saque e de compra no débito.

Desde o início deste ano, o Governo Federal já enviou mais de 6,1 milhões de cartões, incluindo aí uma remessa para os usuários que entraram no programa em agosto. O cidadão não precisa se preocupar com o processo de solicitação porque o dispositivo é enviado para o endereço que o usuário registrou oficialmente em seu Cadúnico.

Além deste montante que já foi enviado, o Ministério da Cidadania afirma que outros 500 mil dispositivos estão em fase de produção. Assim, caso o cidadão não tenha recebido nada ainda, não há motivo para se preocupar. É provável que os cartões cheguem no endereço combinado nas próximas semanas.

Em regra geral, o Governo Federal afirma que pretende entregar os novos cartões para todos os mais de 20 milhões de usuários que fazem parte do programa social. De toda forma, eles preferiram dar prioridade para os usuários novatos. Neste grupo, se incluem todas as pessoas que passaram a fazer parte da folha de pagamentos entre novembro do ano passado e agosto de 2022.

Para quem já fazia parte do antigo Bolsa Família e migrou para o Auxílio Brasil, a dica inicial é seguir usando o cartão do programa anterior. Ele não tem data de validade e pode ser usado normalmente. Caso o cidadão não tenha mais nenhum cartão e não recebeu o novo, ele pode usar o aplicativo Caixa Tem para movimentar a quantia do benefício.

Questão eleitoral

Críticos do presidente Jair Bolsonaro (PL) dizem que a simples troca dos cartões teria apenas um objetivo eleitoral. De acordo com eles, o governo estaria usando a manobra para fazer com que as pessoas esqueçam o antigo Bolsa Família.

A questão é que ao trocar os dispositivos, o Governo Federal está usando dinheiro público. Neste sentido, ao menos dois grupos de parlamentares já enviaram representações oficiais para pedir que a Controladoria Geral da União (CGU) não permita tal manobra.

Seja como for, o fato é que os pedidos não fizeram nenhum efeito até aqui. O Governo Federal segue produzindo os cartões e não vem dando nenhum sinal de que poderá parar de fazê-lo até segunda ordem.

Auxílio Brasil segue

Os pagamentos do programa Auxílio Brasil voltam a partir do próximo mês de setembro. Já no dia 19 será a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Veja abaixo como fica a disposição das datas:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0

Para ter direito ao Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico. Além disso, também é preciso ter uma renda per capita de até R$ 210.