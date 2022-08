O candidato deve direcionar o seu comportamento durante a entrevista de emprego para alcançar o seu objetivo profissional no mercado atual, considerando a necessidade das empresas por profissionais capacitados e resilientes.

Entrevista de emprego: a etapa que antecede o seu objetivo profissional

A entrevista de emprego deve ser conceituada como uma forma de direcionar o seu potencial profissional, explorando o seu currículo. Sendo assim, conceitue a entrevista como uma etapa necessária para que alcance o seu objetivo profissional, e não como um julgamento de sua personalidade.

Fale sobre suas habilidades e experiências profissionais

É importante que o candidato leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem suas habilidades comportamentais e seus resultados profissionais, considerando os seus empregos anteriores.

Fale sobre sua proatividade; facilidade para gerir equipes; construção do relacionamento entre a empresa e o cliente; direcionamento de projetos; implementação sistêmica; campanhas motivacionais; gerenciamento de pessoas; capacidade analítica; condução de reuniões; controles internos; controle de agendas; dentre outros fatores que sejam relevantes para a análise do seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Para o candidato é importante direcionar seus pontos negativos, apresentando resoluções orgânicas. Por exemplo, ao se colocar como um uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, é relevante que destaque que deseja realizar um curso voltado para a melhoria de sua comunicação. Dessa forma, estará demonstrando autorresponsabilidade; o que é um valor analisado de forma indireta durante o processo de recrutamento e seleção.

Adote uma postura assertiva durante o processo seletivo

O candidato deve falar sobre seus pontos fortes e fracos, direcionando seu comportamento. Por isso, a sua postura é multifatorial. Sendo assim, adote uma postura participativa durante a entrevista de emprego. Não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; seja assertivo em suas respostas; evite atrasos e trabalhe a sua respiração.

Analise os objetivos envolvidos

É pertinente que o candidato faça perguntas sobre a vaga no final do processo seletivo, tirando suas dúvidas sobre a possibilidade de crescimento na empresa, as atividades exercidas, as opções quanto ao modelo de atuação, flexibilidade de horário, entre outros aspectos que sejam relevantes para que avalie a viabilidade da contratação.

Visto que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos para que a contratação resulte em uma troca mútua entre as partes envolvidas, alcançando os objetivos de ambas as partes.