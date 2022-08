Entrevista de emprego: confira nossas dicas para se vestir adequadamente

A entrevista de emprego é um momento importante na vida de um profissional. É preciso mostrar todas as suas qualidades e capacidades para o serviço. Há uma necessidade de se apresentar de uma maneira correta aos recrutadores, a fim de conquistar a vaga almejada.

O fato é que se vestir adequadamente pode ser tão importante quanto a apresentação de um currículo qualificado e quanto mostrar todo o seu potencial e experiência, relacionados ao trabalho que será realizado. a princípio, a roupa é capaz de transmitir uma confiança ao recrutador, além de destacar o profissional dentre os outros candidatos ao cargo.

Muitas pessoas ficam em dúvida sobre como se vestir para uma entrevista de emprego. Um look casual ou formal? Ademais, como transmitir maturidade e responsabilidade através da vestimenta? São várias as questões que vem em mente na hora de escolher uma roupa adequada para este momento tão importante.

O candidato deve passar uma boa impressão para o profissional que o está avaliando. Todavia, é necessário ficar atento ao corte de cabelo, barba feita, no caso dos homens, maquiagem, no caso das mulheres, e, é claro, ao seu estilo, à roupa que está usando. Dessa maneira, confira nossas dicas para se vestir adequadamente durante a entrevista de emprego:

1 – Conheça o ambiente de trabalho

Atualmente existem empresas que exigem do profissional uma vestimenta formal. Outras possibilitam aos seus colaboradores a utilização de um visual conservador. Aliás, a área de atuação também influi no tipo de roupa a ser usada. Portanto, fique de olho e procure saber como os profissionais de sucesso de sua área se vestem. Pode ser que a empresa utilize um código de vestimenta. Fique atento!

2 – Use roupas que não chamem a atenção

Apesar da roupa ser importante na entrevista de emprego, a sua aparência não deve chamar muito a atenção. Em síntese, é preciso que o entrevistador note sua qualificação profissional e sua experiência, e não ficar observando seu visual extravagante. Não utilize acessórios com cores fortes, decotes ou um visual muito informal. O recrutador não deve perder o foco de suas qualidades como profissional.

3 -Venda a sua imagem durante a entrevista

O candidato na hora da entrevista deve vender a si mesmo. Este é o momento certo para mostrar o seu valor, como você é o profissional mais indicado para o cargo. Todavia, é indicado que se escolha uma roupa confortável, que lhe dê segurança no momento da entrevista. Ela deve ser de acordo com a sua personalidade. Observe que sua imagem mostra quem você é. Procure utilizá-la a seu favor.

4 – Chegue na entrevista de cara limpa

Antes da entrevista de emprego, certifique- se de que tenha tido todos os cuidados básicos. É indicado que se apresente tendo o cabelo cortado, a barba feita, as unhas, roupas limpas e passadas e sapatos limpos. Em suma, tenha cuidado com roupas com furos e manchadas, não se deve deixar nenhum detalhe despercebido, o recrutador pode notar. Cuide também de sua higiene pessoal.

5 – Utilize cores neutras na entrevista

As roupas com tonalidades neutras podem ser as mais indicadas para uma entrevista de emprego. Uma boa opção são cores como azul-marinho, cinza, preto e castanho. Uma blusa ou camisa branca também podem ser úteis. Deve-se suavizar a sua aparência, deixando um tom sóbrio.

6 – Vista-se de acordo com o cargo pretendido

Se a vaga pretendida for de um estagiário, por exemplo, pode-se vestir de um modo mais informal. Para um cargo de gerente, uma camisa social pode ser uma boa ideia. Mas se for para um cargo mais alto, pode ser necessário ir à entrevista vestindo um terno ou, no caso de uma mulher, um tailleur.

Conclusão

O tipo de roupa utilizada na entrevista de emprego pode ajudar a conseguir a vaga desejada. Por essa razão, é preciso evitar algumas coisas como, por exemplo, roupas claras demais, seguir tendências da moda, utilizar roupas muito simples, perfume exagerado, piercings, bonés e gorros, entre outros.

Não se esqueça que a atitude certa é a melhor roupa nestas horas. Seja confiante, acredite em si mesmo, olhe diretamente para o recrutador, observe sua linguagem corporal e fique calmo. Este é um momento onde você será avaliado, portanto, procure mostrar na entrevista que você é o melhor profissional para o cargo. Boa sorte!