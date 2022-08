A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade relevante para o direcionamento da sua carreira. Por isso, é viável que direcione o seu comportamento e analise o seu próprio currículo para construir uma narrativa sucinta e objetiva.

Entrevista de emprego: construa uma narrativa assertiva e resolutiva

O profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com o nervosismo do candidato durante a entrevista de emprego. No entanto, quando o candidato se permite dominar pela sensação de nervosismo, ele pode ficar aquém do seu potencial, tornando ineficiente a avaliação feita pela empresa. É relevante que o candidato entenda a entrevista de emprego como uma etapa necessária para que atinja seus objetivos profissionais.

Destaque seus pontos fortes de forma orgânica

Por isso, é necessário se direcionar de forma orgânica e analisar a sua própria trajetória profissional para direcionar a sua narrativa. Leve para a entrevista de emprego situações que exemplifiquem seus pontos fortes, falando sobre sua capacidade para lidar com metas; gestão de pessoas; direcionamento estratégico; planejamentos; acompanhamento de projetos; campanhas motivacionais; elaboração de treinamentos; customização de métricas; dentre outros aspectos importantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Direcione seus pontos fracos

Além disso, é relevante direcionar seus pontos fracos de maneira objetiva. Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente também uma solução. Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, no entanto, é viável que destaque a sua vontade de estudar teatro.

Ou ainda, é possível apresentar alguma característica pertinente ao seu conhecimento, citando que deve melhorar o seu grau de conhecimento em um determinado sistema utilizado dentro da sua área de atuação. No entanto, já está realizando cotações com instituições de ensino específicas.

Adote uma postura assertiva

O direcionamento do seu comportamento deve acompanhar a sua narrativa. Sendo assim, é importante que o candidato não cruze os braços e pernas e fale de maneira tranquila. Caso seja possível, chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego e mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo.

Avalie os principais pontos da vaga

Além disso, evite gestos excessivos e não deixe bolsas ou mochilas no seu colo. É viável que o candidato faça perguntas pertinentes à vaga para que se coloque ativamente e avalie a viabilidade da contratação, considerando os valores envolvidos. Visto que essa avaliação deve ser feita pela empresa e pelo candidato para que a contratação resulte em uma troca mútua e contributiva.