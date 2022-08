A entrevista de emprego é uma etapa necessária para que o candidato seja direcionado de maneira objetiva para uma vaga de emprego específica.

Entrevista de emprego: controle a ansiedade e evite a autossabotagem profissional

Minimizar a ansiedade de uma situação de avaliação é muito importante para o candidato no mercado atual, considerando que o mercado não avalia somente suas competências, mas também suas habilidades comportamentais.

Destaque suas experiências profissionais

Exemplifique situações profissionais que possam ser um diferencial para a sua carreira. Sendo assim, reforce seus pontos fortes de maneira objetiva, falando sobre a sua criatividade; habilidade para lidar com metas; ideias; sugestões; facilidade para construir o relacionamento entre cliente e a marca; direcionamento de projetos; campanhas motivacionais; capacidade analitica; gestão de pessoas; dentre outros fatores que se relacionem aos seus empregos anteriores.

Apresente soluções para seus pontos fracos

É importante para o candidato contornar situações negativas. Por isso, apresente soluções para cada apontamento negativo que fizer sobre alguma característica de sua personalidade ou conhecimento profissional. Por exemplo, é importante que o candidato destaque que deseja estudar teatro, ao comunicar que possui dificuldade para falar em público.

Direcione o seu comportamento durante o processo seletivo

O seu comportamento deve corroborar a sua narrativa de maneira objetiva. Por isso, adote uma postura comportamental assertiva, participativa e orgânica. Não deixe os braços cruzados, mantenha contato com o profissional que conduz a entrevista e tenha cuidado para não interrompê-lo.

Controlar o seu tom de voz é muito importante para o resultado do processo seletivo. Além disso, o candidato deve ter clareza sobre seus objetivos no mercado, considerando o planejamento de carreira.

Tire suas dúvidas e avalie a compatibilidade entre os valores envolvidos

Não menos importante, é relevante para o candidato fazer o uso do espaço cedido no final do processo seletivo, realizando questionamento sobre as possibilidades de crescimento na empresa; as atividades desenvolvidas na área; os valores organizacionais; benefícios; dentre diversos outros aspectos que sejam relevantes para que possa avaliar a viabilidade da contratação.

Visto que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos, de modo que a contratação seja resultado de uma avaliação genuína e objetiva, considerando os valores de envolvidos durante o processo seletivo.

Adapte os pontos citados e alcance seus objetivos profissionais

Sendo assim, faça adaptações dos pontos citados e evite adotar uma postura de autossabotagem profissional que pode fazer com que fique aquém do seu potencial de mercado de trabalho atual.