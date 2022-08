A entrevista de emprego é uma situação de avaliação que deve ser conceituada pelo candidato como uma forma positiva de explorar a sua trajetória profissional.

Entrevista de emprego: destaque a sua trajetória profissional de forma objetiva

O nervosismo durante a situação de avaliação é considerado pelo profissional de recrutamento e seleção. Contudo, quando o candidato se permite dominar por essa ansiedade, ele pode adotar uma postura de autossabotagem, ficando aquém do seu potencial profissional e dos seus objetivos em longo prazo.

Destaque a sua trajetória

É importante falar sobre situações anteriores, considerando os seus resultados de forma orgânica. Da mesma forma, o candidato deve direcionar seus pontos fracos. Leve para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu diferencial profissional e sua capacidade de lidar com diversos fatores.

Sendo assim, fale sobre sua produtividade; senso de urgência; facilidade para construir o relacionamento entre a marca e o cliente; gestão de processos; direcionamentos internos; capacidade analítica; controles de campanhas motivacionais; elaboração de treinamentos etc.

Apresente soluções para seus pontos fracos

No que tange ao seu posicionamento quanto aos seus pontos negativos, é importante que o candidato seja sucinto e objetivo. Sendo assim, apresente uma solução para cada situação negativa referente ao seu ponto de melhoria.

Por exemplo, é possível que destaque a sua dificuldade para falar em público, ao passo que é viável que informe que deseja realizar algum curso voltado para a melhoria de sua comunicação e oratória.

Adote um comportamento participativo

O seu comportamento compõe a sua postura durante a entrevista de emprego. Por isso, tenha atenção plena aos seus gestos e controle o seu tom de voz, já esse controle é de grande valia para tornar a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção genuína e objetiva.

Não deixe seus braços cruzados, mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo, fale de maneira calma e tranquila e evite gesticular excessivamente. Caso seja possível, chegue com alguns minutos de antecedência ao local da entrevista de emprego para que se familiarize com o ambiente. Dessa forma, poderá destacar o seu potencial profissional de maneira objetiva, evitando a autossabotagem profissional.

Avalie os valores envolvidos no processo seletivo

Além disso, na condição de candidato, é possível que avalie os valores envolvidos e a compatibilidade dos perfis, já que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos para que a contratação resulte em um processo justo, através de uma troca mútua que comporte os valores e os objetivos da empresa e do candidato.