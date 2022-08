É importante para o candidato direcionar o seu comportamento durante a entrevista de emprego, por isso, a avaliação sobre o seu próprio currículo é um ponto de grande valia para construir uma narrativa assertiva durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: destaque o seu perfil de forma objetiva

A entrevista de emprego é uma etapa necessária para que o candidato alcance o seu potencial no mercado de trabalho. Entretanto, um excelente profissional pode não ser um bom candidato. Sendo assim, é viável que estude os pontos fortes de sua trajetória e saiba direcionar os pontos fracos.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Ao apresentar uma situação negativa, cabe ao candidato falar sobre seus pontos de melhoria de forma resolutiva. Por exemplo, é possível que o candidato se coloque como uma pessoa tímida, entretanto, é viável que destaque o seu desejo de estudar teatro.

Dessa forma, estará demonstrando resiliência e capacidade analítica sobre o seu próprio comportamento; o que é um valor intangível analisado pelo profissional de recrutamento e seleção.

Direcione a sua trajetória profissional

É importante levar para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional, falando sobre sua facilidade para lidar com metas; elaboração de projetos; direcionamento da construção do relacionamento entre a empresa e o cliente; gerenciamento de projetos, dentre outros fatores importantes para destacar o seu potencial competitivo profissional.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento deve ser participativo e orgânico. Sendo assim, não cruze os braços e pernas, não deixe objetos no colo e evite gesticular em excesso. Caso seja possível, chegue mais cedo ao local marcado para o processo seletivo e trabalhe a sua respiração.

Dessa forma, poderá minimizar a ansiedade da situação de avaliação. Tenha cuidado para não interromper o profissional durante a entrevista e seja assertivo nas suas respostas.

Tire suas dúvidas

É viável que o candidato faça uso do espaço cedido ao final do processo seletivo para tirar suas dúvidas. Sendo assim, pergunte sobre as atividades exercidas, benefícios da empresa e analise a possibilidade de crescimento, dentre outros aspectos relevantes para que avalie a viabilidade da contratação.

Não fique aquém do seu potencial no mercado

Haja vista, o fato de que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos. No entanto, o candidato só se sentirá capaz de avaliar a compatibilidade da vaga se não ficar aquém do seu potencial profissional. Por isso, dominar a ansiedade e o nervosismo na situação pode ser primordial para o seu sucesso profissional.