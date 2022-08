A entrevista de emprego é uma situação que deve ser considerada pelo candidato como uma etapa necessária para que alcance o seu potencial profissional, e não como uma forma de se sentir julgado pela sua personalidade.

Entrevista de emprego: destaque o seu potencial profissional

O conceito errôneo de que a entrevista de emprego é uma forma de julgamento pode fazer com que o candidato fique aquém do seu potencial profissional, adotando uma postura de autossabotagem, prejudicando o seu futuro no mercado.

Direcione o seu currículo de forma assertiva no mercado atual

É importante que o candidato analise o seu próprio currículo para direcioná-lo no mercado, considerando seus pontos fortes e seus pontos fracos.

Exemplifique situações concretas

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que destaquem seus pontos positivos de maneira natural. Fale sobre sua capacidade analítica; proatividade; facilidade para gerir equipes; customização de indicadores; implementação de sistemas; atendimento ao cliente; controles internos; dentre outros aspectos relacionados ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

No que tange aos seus pontos fracos é viável apresentar uma solução para cada apontamento negativo. Por exemplo, é relevante destacar que deseja estudar teatro, ao se colocar como uma pessoa tímida.

Adote uma postura assertiva e positiva

A sua postura deve acompanhar suas afirmativas. Por isso, na condição de candidato, adote uma postura participativa e orgânica, direcionando o seu comportamento e a construção da sua narrativa.

Preze pela assertividade nas suas respostas

Não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com o profissional da gestão de recrutamento e seleção; seja assertivo nas suas respostas; não deixe bolsas e mochilas no seu colo.

Chegue com antecedência ao local da entrevista

Além disso, é importante que o candidato evite atrasos e faça perguntas relevantes no final do processo seletivo. Visto que, geralmente, é cedido ao candidato um espaço para realizar perguntas.

Faça perguntas relevantes e destaque o seu perfil no mercado

Pergunte pontos importantes sobre a vaga, considerando as atividades exercidas, a possibilidade de crescimento de carreira, a flexibilização de horários, entre outros aspectos relevantes para a análise da viabilidade da contratação.

Não fique aquém do seu potencial profissional

Uma vez que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos. Contudo, o candidato só se sentirá apto para realizar esse tipo de análise ao não se deixar dominar pelo nervosismo durante a situação de avaliação.