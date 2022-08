A entrevista de emprego é uma oportunidade de direcionamento de sua trajetória profissional, por isso, na condição de candidato é relevante destacar o seu comportamento de forma positiva.

Entrevista de emprego: destaque seus pontos fortes de maneira orgânica

O profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com a ansiedade do candidato durante a situação de avaliação. Contudo, quando o nervosismo domina o comportamento do candidato, ele tende a ficar aquém do seu comportamento, adotando uma postura negativa e autossabotando a sua trajetória profissional.

Direcione a sua experiência profissional

Por isso, é relevante que o candidato direcione a sua trajetória, destacando organicamente os pontos fortes do seu currículo. Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de gerir processos; facilidade para lidar com metas; otimização de fluxos; capacidade analítica; senso de urgência; direcionamento do relacionamento entre o cliente e a marca; gestão de pessoas; controles internos; campanhas motivacionais, dentre outros aspectos que sejam relacionados aos seus empregos anteriores.

Apresente seus pontos negativos de forma resolutiva

No que tange aos seus pontos fracos é relevante destacá-los de forma resolutiva. Por exemplo, ao apresentar uma situação negativa, apresente também uma solução. Sendo assim, ao se colocar com uma pessoa tímida, destaque que deseja estudar teatro. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento; o que é um valor indireto na avaliação feita pelo profissional de seleção.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento deve acompanhar a sua narrativa. Sendo assim, é importante que adote uma postura participativa e controle o seu tom de voz. Não permaneça com os braços cruzados; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; evite atrasos; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção. Seja assertivo nas suas respostas e evite gesticular excessivamente ao construir a sua narrativa.

Faça perguntas relevantes e avalie a viabilidade da contratação

Além disso, é viável que faça uso do espaço cedido ao candidato no final do processo seletivo e questione pontos importantes sobre a vaga, considerando os benefícios, a flexibilização de horários, a possibilidade de crescimento, a autonomia nos processos, entre outros aspectos. Dessa forma, poderá avaliar os valores envolvidos e a viabilidade da contratação. Visto que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos.

Faça adaptações e direcione a sua carreira

Contudo, o candidato se sentirá apto a realizar esse tipo de análise quando não se comportar de uma maneira negativa durante o processo seletivo. Sendo assim, adapte os apontamentos citados e não fique aquém do seu potencial. Dessa forma, poderá tornar a avaliação feita pela empresa genuína e direcionar a sua trajetória profissional em longo prazo.