É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como um direcionamento da sua trajetória profissional. Sendo assim, trata-se de uma etapa necessária para que alcance seus objetivos no mercado atual.

Entrevista de emprego: dicas para destacar a sua narrativa e direcionar a sua postura

O profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com o nervosismo do candidato, no entanto, quando o candidato permite ser dominado por essa situação, ele pode ficar aquém do seu potencial, adotando uma postura negativa durante a entrevista de emprego.

Na condição de candidato é viável que preste atenção plena aos seus gestos e direcione o seu comportamento durante a construção de sua narrativa. Dessa forma, irá minimizar a ansiedade durante a avaliação e se colocar positivamente durante o processo seletivo.

Destaque situações anterior de forma orgânica

Leve para a entrevista de emprego situações que destaquem seus pontos fortes de modo orgânico. Fale sobre sua capacidade para lidar com metas; gestão de pessoas; senso de urgência; direcionamento de projetos; otimização de processos; controle de agendas; condução de reuniões; campanhas motivacionais; atendimento ao cliente; dentre outros aspectos relacionados à sua trajetória profissional.

Apresente uma solução para cada apontamento negativo

Os seus pontos fracos devem ser direcionados de maneira resolutiva. É viável que apresente uma solução para cada apontamento negativo que fizer. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, pode informar que deseja estudar teatro. Dessa forma, estará apresentando uma solução orgânica para uma característica de sua personalidade.

Adote uma postura assertiva e participativa

A postura do candidato é multifatorial. Por isso, é viável que o candidato adote uma postura participativa de forma orgânica. Sendo assim, não cruze braços e pernas; fale de maneira tranquila; mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo; chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego e trabalhe a sua respiração. É viável que não deixe bolsas mochilas no seu colo. Além disso, seja assertivo nas suas respostas e tenha cuidado para não interromper o profissional que conduz o processo.

Faça perguntas e avalie os valores envolvidos

Não menos importante, é cabível ao candidato realizar perguntas no final do processo, considerando pontos importantes. Sendo assim, faça perguntas sobre as atividades exercidas, a possibilidade de crescimento, flexibilização de horários, dentre outros aspectos que sejam importantes para que avalie a compatibilidade de interesses e de valores, visto que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos no processo de recrutamento de seleção.