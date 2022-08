A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade importante para o direcionamento de sua carreira profissional em longo prazo, considerando seus objetivos no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: direcione a análise do seu perfil profissional de forma genuína

De forma geral, o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial sobre o perfil do profissional que se apresenta no processo seletivo. Por isso, o direcionamento de sua postura e a construção da sua narrativa são fatores fundamentais para viabilizar o processo de recrutamento e seleção e tornar a avaliação feita pela empresa genuína e eficaz.

Destaque suas experiências anteriores de modo objetivo

Sendo assim, é viável que o candidato leve para a entrevista de emprego situações que corroborem seus valores e objetivos, considerando os seus empregos anteriores, ao passo que também deve apresentar soluções para seus pontos fracos.

Fale sobre sua capacidade de gerir equipes; otimização de processos; implementação de projetos; controles diversos; poder de persuasão em vendas; alcance de metas; elaboração de treinamentos; campanhas motivacionais; facilidade para construir o relacionamento com o cliente; dentre outros aspectos importantes dentro de suas atividades profissionais anteriores.

Apresente soluções para seus pontos que requerem melhorias

Contudo, é relevante que contorne os seus pontos fracos. Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer uma melhoria, apresente a solução. Por exemplo, é possível que destaque o seu desejo de estudar teatro, ao informar que se conceitua com uma pessoa tímida e entende a necessidade de melhorar sua comunicação.

Adote uma postura assertiva e participativa

A sua postura corporal deve ser orgânica e participativa. Por isso, é viável que o candidato tenha atenção plena aos seus gestos e trabalhe o tom da sua voz. Não cruze os braços e pernas; fale de maneira tranquila; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; não chegue atrasado; mantenha contato visual com o condutor do processo de recrutamento e seleção.

Tire suas dúvidas e avalie os valores envolvidos

Além disso, é viável que o candidato faça perguntas no final do processo seletivo, considerando seus objetivos de mercado. Sendo assim, questione pontos relevantes para a sua carreira, como as atividades exercidas, o crescimento da empresa, o plano de carreira, os benefícios, a cultura organizacional, dentre outros aspectos viáveis para que possa avaliar a viabilidade da contratação. Visto que essa avaliação é cabível a todos os envolvidos para que a contratação seja eficiente e resolutiva.