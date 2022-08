A entrevista de emprego é uma situação que pode causar nervosismo no candidato, entretanto, é uma etapa necessária para o seu direcionamento profissional.

Entrevista de emprego: direcione a sua trajetória e alcance o seu objetivo profissional

É cabível ao candidato estudar o próprio currículo para que se coloque positivamente durante o processo seletivo. Dessa forma, o candidato poderá alcançar o seu potencial profissional, direcionando assertivamente sua trajetória em seus empregos anteriores.

A entrevista de emprego requer direcionamento por parte do candidato para que ele se coloque positivamente no mercado de trabalho atual. Por isso, a atenção plena quanto ao seu comportamento, juntamente com o direcionamento dos pontos fortes do seu currículo, são fatores primordiais para o direcionamento do candidato.

Destaque a sua trajetória de forma simplificada

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial de forma simplificada. Sendo assim, fale sobre sua capacidade analítica; senso de urgência; facilidade para gerir pessoas e processos; condução de reuniões; controles internos; otimização de fluxos; dimensionamento de projetos; dentre outros aspectos que sejam correlatos ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

É importante que o candidato saiba falar sobre seus pontos negativos de forma positiva. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações e/ou características que requerem melhorias, apresentando uma solução.

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é viável que informe que deseja estudar teatro, ou desejar realizar algum outro curso voltado para sua comunicação.

Adote uma postura positiva e participativa

O seu comportamento deve corroborar a sua narrativa. Sendo assim, é importante que a sua postura seja participativa durante a entrevista de emprego. Por isso, evite cruzar braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com o profissional de recrutamento e seleção; faça perguntas assertivas e seja objetivo nas suas respostas.

Tire suas dúvidas

Geralmente, no final do processo seletivo, é cedido ao candidato um espaço para que direcione suas dúvidas e questione pontos relevantes sobre a vaga. É aconselhável que faça uso desse espaço realizando perguntas pertinentes sobre a viabilidade da contratação, considerando os benefícios da vaga, a possibilidade de crescimento e outros fatores importantes.

Analise os valores envolvidos no processo seletivo

Dessa forma, estará se colocando de forma genuína no processo seletivo, bem como poderá analisar a viabilidade da vaga, visto que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos, porém, ela se torna viável quando o candidato não fica aquém do seu potencial durante o processo seletivo.