A entrevista de emprego é uma oportunidade importante para o direcionamento do perfil profissional do candidato, por isso, é necessário conceituá-la de maneira objetiva e se preparar, considerando a sua trajetória e o seu comportamento.

Entrevista de emprego: direcione o seu perfil no mercado de trabalho atual

O direcionamento do candidato durante a entrevista de emprego é multifatorial. Por isso, é viável que o candidato fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; não deixe os braços cruzados; não deixe objetos no seu colo; seja assertivo nas suas respostas; dentre outros pontos relacionados ao seu comportamento, visto que diversos fatores podem ser importantes para a composição de uma postura natural durante a entrevista de emprego.

Destaque suas experiências profissionais

O conhecimento sobre a sua própria trajetória é um ponto de grande valia para o sucesso do candidato. Visto que é viável que destaque seus pontos fortes e fracos organicamente durante o processo seletivo.

Exemplifique seus pontos fortes

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem a sua proatividade; gestão de pessoas; facilidade para lidar com metas; acompanhamento de projetos; implementação sistêmica; controles internos; dentre outros aspectos importantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

É importante que o candidato direcione seus pontos fracos de forma resolutiva. Sendo assim, ao apresentar uma situação que requer melhoria, informe também uma solução. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, destaque o seu desejo de estudar teatro. Dessa forma, estará direcionando a sua postura e considerando sua trajetória de maneira orgânica.

Tire suas dúvidas no final do processo seletivo

Não menos importante, é viável que o candidato faça uso do espaço cedido no final do processo seletivo para tirar suas dúvidas referentes à vaga, de modo que possa avaliar a compatibilidade dos perfis.

Visto que essa avaliação ocorre de forma natural quando o candidato não fica aquém do seu potencial no mercado. Portanto, na condição de candidato, adote uma postura participativa, de modo que não fique aquém do seu potencial profissional.

Direcione a sua trajetória profissional

Dessa forma, é possível adotar uma postura positiva, evitando a autossabotagem profissional. Visto que a entrevista de emprego é uma oportunidade para que direcione os aspectos relevantes de sua carreira.

Sendo assim, é fundamental que se direcione organicamente para que não fique aquém de suas capacidades ao se deixar dominar pelo nervosismo da situação.