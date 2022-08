A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade importante para o direcionamento do seu perfil profissional.

Entrevista de emprego: direcione o seu perfil profissional de forma objetiva

Sendo assim, a preparação do candidato envolve uma análise aprofundada do seu próprio currículo e a atenção plena ao seu comportamento durante o processo de recrutamento e seleção.

É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma etapa necessária para que alcance o seu objetivo profissional. Dessa forma, poderá minimizar a ansiedade durante a situação de avaliação.

Destaque a sua trajetória profissional

O direcionamento de sua trajetória profissional deve ocorrer de maneira orgânica. Sendo assim, é viável para o candidato falar sobre situações anteriores de forma simplificada e exemplificada.

Fale sobre a sua proatividade; facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; direcionamento de projetos; acompanhamento de reuniões; controles internos; campanhas motivacionais; elaboração de treinamentos; capacidade analítica; senso de urgência; dentre outros aspectos relacionados ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos negativos

É importante que o candidato equilibre as informações falando sobre seus defeitos de forma resolutiva. Sendo assim, ao realizar um apontamento sobre alguma característica ou capacidade profissional que não lhe favorece, o candidato deve apresentar uma solução.

Por exemplo, é possível que se conceitue como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público; ao passo que é importante destacar que deseja realizar um curso voltado para melhorar a sua comunicação, como um curso de teatro.

Ou ainda, o candidato pode destacar que precisa melhorar o seu conhecimento em um determinado sistema utilizado dentro da sua área profissional. Contudo, é relevante que o candidato informe que já está realizando cotações com instituições de ensino específicas. Dessa forma, estará demonstrando capacidade analítica e autoconhecimento profissional.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento deve amparar a sua narrativa. Por isso, tenha atenção plena aos seus gestos e controle o tom da sua voz. Não mantenha seus braços cruzados; fale de maneira tranquila; não deixe a bolsa ou mochila no seu colo; chegue com antecedência ao local marcado para a entrevista de emprego.

Além disso, mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção e faça perguntas pertinentes no final da entrevista de emprego. Questione os pontos relevantes para que possa avaliar a viabilidade da contratação, considerando o crescimento de carreira, a flexibilidade de horários, as atividades exercidas etc. Dessa forma, o processo seletivo tende a se tornar resolutivo para todos os envolvidos.