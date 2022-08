A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma forma de explorar positivamente o seu potencial profissional. Por isso, o candidato precisa se preparar através do direcionamento do seu comportamento e da elaboração da sua narrativa.

Entrevista de emprego: o direcionamento da postura do candidato é multifatorial

É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma exploração do seu currículo, já que é uma forma de entender melhor a sua trajetória profissional e analisar os valores envolvidos. Por isso, o candidato deve se preparar, considerando a sua argumentação para a elaboração de sua trajetória e o seu direcionamento quanto ao seu comportamento.

Trajetória e comportamento

O comportamento do candidato deve colaborar de forma assertiva com a sua narrativa. Por isso, a sua postura é multifatorial. No entanto, é possível que minimize a ansiedade durante a avaliação, destacando positivamente a sua trajetória e direcionando o seu comportamento de forma participativa.

Direcione o seu comportamento durante o processo seletivo

Não deixe os braços cruzados; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; fale de maneira tranquila; tenha cuidado para não interromper o condutor da entrevista de emprego. Além disso, é viável que o candidato não chegue atrasado e trabalhe a sua respiração. A sua narrativa deve ser composta de situações vivenciadas em seus empregos anteriores.

Suas experiências profissionais e seus pontos fortes

Sendo assim, destaque a sua facilidade para gerir equipes; otimização de processos; análise sistêmica; implementação de projetos; controles internos; direcionamento de fluxos internos; acompanhamento de reuniões; construção do relacionamento entre a empresa e o cliente, dentre outros aspectos que sejam relevantes ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

De forma geral, durante uma entrevista de emprego, o candidato é questionado sobre seus pontos fracos. Por isso, é relevante que direcione seus defeitos de maneira assertiva e sucinta, apresentando uma solução para cada apontamento negativo.

Situações e resoluções

Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa tímida. Contudo, é importante que destaque que deseja estudar teatro, ou realizar algum outro curso que melhore a sua comunicação. É possível que o candidato informe que precisa melhorar o seu grau de conhecimento em um sistema específico, utilizado dentro da sua área de atuação.

No entanto, é relevante que destaque que já está realizando cotações específicas. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade; o que torna a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção genuína e objetiva.