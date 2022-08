É muito importante para o candidato o conceito de entrevista de emprego como uma oportunidade para direcionar o seu perfil no mercado de forma orgânica e objetiva.

Entrevista de emprego: o direcionamento do candidato e o destaque do seu perfil

O profissional de recrutamento e seleção precisa avaliar o candidato de forma genuína. Contudo, essa avaliação só se torna possível quando o candidato não adota uma postura negativa, autossabotando o seu direcionamento durante a entrevista de emprego.

Sendo assim, na condição de candidato, é importante que direcione o seu currículo de maneira assertiva, destacando seus pontos fortes. Por outro lado, é necessário equilibrar as informações, falando sobre seus pontos fracos de forma resolutiva.

Destaque sua experiência profissional

Leve para a entrevista de emprego situações vivenciadas em seus empregos anteriores que destaquem a sua produtividade; facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; senso de urgência; direcionamento internos; treinamentos; elaboração de campanhas motivacionais; controles de agendas; implementação de sistemas; capacidade analítica; dentre outras características pertinentes ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Falar sobre seus pontos fracos é relevante, no entanto, apresente uma solução imediata. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é possível destacar que deseja estudar teatro. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento, impactando positivamente a avaliação feita pela empresa.

Adote uma postura participativa

O candidato deve direcionar o seu comportamento de maneira orgânica. Por isso, é aconselhável que não cruze os braços e pernas; controle o seu tom de voz; mantenha contato visual com o gestor que conduz o processo de recrutamento e seleção.

É importante que não deixe a bolsa no seu colo e evite gesticular excessivamente enquanto constrói a sua narrativa. Além disso, é viável chegar mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego e trabalhar a sua respiração. Dessa forma, irá minimizar a ansiedade da situação de avaliação.

Faça perguntas relevantes

Não menos importante é viável candidato faça perguntas no final do processo seletivo quando geralmente é servido em um espaço para questionamentos. Faça perguntas referentes à vaga, considerando as atividades exercidas, a possibilidade de crescimento dentro da empresa e os benefícios oferecidos.

Além disso, solicite informações sobre a cultura empresarial, dentre outros aspectos importantes para que avalie os valores envolvidos. Haja vista, o fato de que a viabilidade da contratação deve ser avaliada por todos.

Contudo, o candidato só se sentirá apto para realizar esse tipo de avaliação, se não se colocar negativamente durante o processo seletivo. Portanto, é fundamental adotar uma postura participativa durante a entrevista de emprego.