A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato alcance seus objetivos dentro do mercado de trabalho atual. Por isso, é importante estudar de maneira aprofundada a sua trajetória profissional e ter atenção plena ao seu próprio comportamento.

Entrevista de emprego: o direcionamento do candidato e o seu potencial profissional

Quando o nervosismo domina o candidato durante uma entrevista de emprego, ele tende a adotar uma postura negativa, ficando aquém do seu potencial. Por isso, a atenção ao seu comportamento e o direcionamento de sua trajetória são fatores que podem destacar positivamente a sua carreira profissional.

Chegue com antecedência e trabalhe a sua respiração

Chegar ao local da entrevista de emprego com antecedência é recomendado, bem como, trabalhar e a sua respiração pode ser um diferencial para que inicie o processo seletivo minimizando a ansiedade da situação de avaliação.

Destaque a sua trajetória profissional

Exemplifique situações descritas no seu currículo. Dessa forma, poderá reforçar seus pontos fortes de modo orgânico, falando sobre a sua capacidade de lidar com metas; senso de urgência; facilidade para lidar com pressão; direcionamento de processos; condução de reuniões; treinamentos; elaboração de projetos; gestão de pessoas; dentre outros fatores que sejam importantes para a construção de sua carreira profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

O direcionamento de seus pontos fracos também é relevante para que alcance o seu potencial dentro do mercado de trabalho atual. Sendo assim, é aconselhável que apresente uma solução para cada apontamento negativo. Por exemplo, é possível que destaque que se conceitua como uma pessoa tímida, porém, é relevante que destaque que deseja estudar teatro.

Ou ainda, é possível destacar que precisa melhorar o seu conhecimento em um sistema utilizado na sua área de atuação, entretanto, destaque que está em vias de realizar cotações específicas junto a instituições próprias para essa finalidade. Dessa forma, estará destacando o seu potencial, sem abdicar do autoconhecimento.

Adote uma postura participativa durante o processo seletivo

O seu comportamento requer direcionamento durante a entrevista de emprego para que a sua narrativa seja reforçada. Sendo assim, não mantenha os braços cruzados; não gesticule excessivamente; não deixe bolsas no seu colo; mantenha contato visual com o profissional que conduz a gestão do processo de recrutamento e seleção e seja assertivo nas suas respostas.

Além disso, trabalhar a sua respiração também pode ajudar no controle do seu tom de voz. Dessa forma, estará se colocando positivamente e elevando suas chances de sucesso profissional ao não ficar aquém do seu potencial no mercado.