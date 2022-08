A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade para que direcione a sua carreira em longo prazo, alcançando seus objetivos profissionais.

Entrevista de emprego: pontos relevantes para que o candidato direcione a análise da empresa

É muito importante que o candidato conceitue a tecnologia metaverso como uma maneira de se direcionar no mercado, considerando as possibilidades de alinhar os objetivos aos valores envolvidos durante o processo seletivo.

Para que o candidato possa realizar esse tipo de avaliação é fundamental direcionar a sua postura e a sua narrativa considerando suas experiências anteriores.

Destaque suas experiências profissionais

Leve para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu potencial profissional através de sua assertividade; proatividade; senso de urgência; facilidade para gerir equipes; acompanhamento de processos; implementação de projetos; gestão participativa; disseminação da cultura da empresa; dentre outros aspectos que sejam relevantes para o seu perfil profissional.

Direcione seus pontos fracos

O gerenciamento dos seus pontos fracos, é tão importante quanto o conhecimento sobre eles. Por isso, ao apresentar uma situação, apresente também uma solução. Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, contudo, é relevante que destaque o desejo de estudar teatro.

Adote uma postura assertiva

Direcione o seu comportamento para que corrobore sua narrativa de forma orgânica. Sendo assim, não mantenha braços cruzados; fale de maneira tranquila; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção; seja assertivo nas suas respostas; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; evite atrasos; dentre outros aspectos relevantes para a avaliação do seu comportamento.

Tire suas dúvidas

É importante que faça uso do espaço cedido ao candidato para realizar perguntas no final do processo seletivo.

Sendo assim, questione sobre a possibilidade de crescimento na empresa, sobre as atividades exercidas, a possibilidade de flexibilização de horários e outros benefícios, dentre outros aspectos relevantes para que avalie a viabilidade da contratação.

Visto que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos, de modo que a entrevista de emprego resulte em uma troca mútua para todos.

Adapte os pontos citados

Contudo, o candidato somente conseguirá viabilizar a sua própria avaliação ao evitar uma postura negativa. Portanto, é importante que o candidato adapte as dicas citadas e evite ficar aquém do seu potencial durante o processo seletivo.

Dessa forma, é possível que a avaliação feita pela empresa se torne genuína, bem como é possível que o candidato tenha mais clareza sobre a viabilidade da contratação.