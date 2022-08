EQS Engenharia divulga vagas de emprego pelo Brasil

Referência em prestação de serviços, a companhia EQS Engenharia é uma das maiores do segmento dentro do país e recentemente anunciou a contratação de novos colaboradores. Além das vagas efetivas a companhia também oferece aos candidatos interessados oportunidades para se cadastrar em suas vagas para Aprendiz e Estagiários de nível superior. Continue acompanhando para ter acesso a todos os detalhes.

EQS Engenharia divulga novas contratações em cidades do Brasil

Uma das maiores companhias de gerenciamento de contratos e manutenção, a EQS Engenharia está buscando novos funcionários para preencher vagas em uma ampla área de atuação. Podem participar candidatos que atendam aos requisitos e morem em cidades onde a companhia possui vagas abertas, como Marabá, Blumenau, Duque de Caxias, Curitiba, São José, Mossoró, Florianópolis, Lages, as Joaçaba, Fortaleza, Patos de Minas e Rio de Janeiro.

Todas as vagas exigem habilidades dentro da área pretendida, onde para se inscrever o profissional deve atender todos os critérios estabelecidos pela própria companhia. Confira as oportunidades disponíveis para candidatura e suas respectivas regiões de atuação conforme anunciado no InfoJobs:

Engenheiros Mecânicos — Joaçaba;

Assistentes Técnicos — Fortaleza;

Técnicos de Refrigeração — Lages;

Técnicos em Eletrônica — Joaçaba e Lages;

Técnicos de Manutenção e Instalação — Florianópolis;

Assistentes Financeiros nível Júnior — São José;

Assistentes de Segurança do Trabalho — Duque de Caxias;

Técnicos de Operações — Blumenau;

Mecânicos de Refrigeração — Marabá;

Estagiários para o Setor de Segurança do Trabalho — Curitiba;

Jovem Aprendiz Administrativo — São José.

Veja também: Estapar abre NOVOS empregos pelo Brasil

Como se candidatar

Para tornar-se um funcionário da empresa EQS Engenharia, todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro na colocação que pretende ocupar através da página de inscrição.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.