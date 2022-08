Equatorial atende população de Penedo com tarifa social, troca de lâmpadas e cadastro para sorteio de geladeira

Assistência descentralizada tem apoio da Prefeitura de Penedo e acontece na Praça Comendador Peixoto até a próxima sexta-feira, 19

A empresa Equatorial Alagoas está atendendo a população de Penedo até a próxima sexta-feira, 19, na Praça Comendador Peixoto, em frente ao supermercado Ki-Barato.

Com apoio da Prefeitura de Penedo, a distribuidora de energia disponibiliza a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, mais econômicas e na quantidade de até cinco unidades por residência.

Também é possível negociar débitos atrasados e solicitar a inclusão na tarifa social de energia elétrica, benefício para famílias de baixa renda que concede até 65% de desconto na conta.

Ainda para as camadas de menor poder aquisitivo, a Equatorial cadastra para participar de sorteio que troca uma geladeira ou freezer velho por uma geladeira nova. Para ter acesso aos serviços, basta apresentar RG e CPF do titular da conta e a última fatura de energia.

Eficiência energética

Os investimentos que geram melhor eficiência energética em Penedo também são feitos pelo governo Ronaldo Lopes, trabalho sob a responsabilidade da Superintendência de Iluminação Pública (SIPE).

O setor criado na atual gestão do município trabalha com celeridade e aplica os recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) em melhorias que atendem a cidade e a zona rural.

A iluminação pública de ruas e logradouros ganha luminárias de LED ou lâmpadas da mesma tecnologia, o que gera mais economia e qualidade do serviço.

Atendendo solicitação da Prefeitura de Penedo, a Equatorial amplia a rede onde há necessidade ou instala onde não havia, a exemplo da obra mais recente na Rodovia Mário Freire Leahy, ao lado da Colina do Oiteiro, mais um avanço da gestão Ronaldo Lopes.

