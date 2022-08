Ericsson recruta estudantes do ensino superior

A Ericsson, empresa sueca de tecnologia e líder mundial no setor de telecomunicação, está recrutando estudantes do ensino superior para seu programa de estágio. As chances são destinadas a pessoas interessadas em ingressar no mercado e iniciar suas carreiras nas áreas de Negócios e de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, na sigla em português).

São elegíveis universitários matriculados nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecom, Administração de Empresas, Economia, Sistemas de Informação/TI, Ciência de Dados, Direito, Marketing, Publicidade e Matemática. Os candidatos deverão ter, ainda, conhecimento no Pacote Microsoft Office e nos idiomas inglês e do espanhol – que são, na verdade, considerados diferenciais para algumas áreas.

Os contratados terão a oportunidade de trabalhar em uma das principais empresas do setor e contarão com um plano de desenvolvimento completo, que inclui Onboarding, encontro com estagiários, participação no pilar Early Career Community e em um projeto de Inovação e Eficiência Operacional (voluntário). Além disso, eles passarão por diversos treinamentos, dentre eles: Ericsson Knowledge, New Employee Program, Skills (Business, Financial, Leadership), Project Management, Workshops.

As posições estão distribuídas entre as unidades da empresa na capital paulista e nas cidades de Barueri (SP) e Rio de Janeiro. Há, ainda, chances no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba (SP) e também, na operação de São José dos Campos (SP).

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 31 de agosto para participar do processo seletivo, que, neste ano, será 100% virtual. São cinco etapas de seleção, que incluem entrevista, sessão de streaming, jogo de negócios, estudo de casos e entrevista final com os gestores. Clique aqui para acessar o site e se inscrever.