Essas dicas de decoração com quadro vão deixar sua sala perfeita

Existem muitas maneiras de enfeitar o ambiente interno da casa, seja com plantas, customização de móveis, preferências de iluminação etc. Porém, quando se pensa nisso, um dos principais pensamentos que vêm à mente são as dicas de decoração com quadro.

Em geral, o grande motivo é a sua facilidade de representar o estilo original de cada um. Pois, muitas vezes eles representam as suas próprias referências de lugares, de artistas musicais, de obras de arte e muitas outras. Por isso, essa opção é excelente para deixar sua sala perfeita e com um toque mais singular.

Primeiramente, é interessante se aproveitar da vantagem de que esses objetos não ocupam muito espaço. Além disso, via de regra, são extremamente fáceis de aplicar em qualquer parte da parede, obviamente respeitando as dimensões escolhidas para o local.

Além disso, essa dica de decoração com quadro pode acabar por ter influência na quantidade que serão pendurados, já que é preciso ter um mínimo de proporcionalidade entre as telas e harmonia com o cômodo como um todo, considerando largura e comprimento.

Associação com tamanhos diferentes

Aqui, a ideia é construir um mosaico na parede exatamente para deixar a parede mais proporcional e não apenas com um quadro solto e isolado. É importante se atentar apenas para não exagerar e acabar deixando o ambiente poluído. A técnica mais recomendável é fazer uma prévia no chão para visualizar antes.

Sendo assim, o mais ideal é deixar os retratos maiores na região mais central. Enquanto, os menores estarão seguindo lateralmente ou nas partes de cima, ou de baixo. Além do mais, utilize molduras semelhantes para que não haja destaque delas e, sim, das imagens propriamente ditas.

Ainda, caso o seu estilo seja mais minimalista, essa dica de decoração com quadro continua valendo. Pois, é possível usar tamanhos médios e deixar o conjunto concentrado em uma parte mais específica, longe dos móveis ou de algum outro artefato.

Mistura com palavras decorativas

Apesar da moda já ter passado há algum tempo, as palavras decorativas fazem uma ótima junção com as telas, principalmente se forem combinados com cores e com sentido figurativo. No caso, pode-se utilizar uma frase curta que esteja associada com a coleção de imagens selecionadas.

Dessa forma, o melhor é colocar as palavras no centro ou em cima e completar com as representações. Aliás, estas continuando a seguir o modelo de disposição citado anteriormente, no que diz respeito a agregação entre tamanhos grandes e pequenos.

Uso completo de uma parede

Essa dica de decoração com quadro é destinada para quem gosta de exageros e muita vivacidade no ambiente, pois vai deixar a sala perfeitamente chamativa. A ideia é preencher toda a parede com diversos modelos e figuras que estão vinculados com a originalidade de cada um.

Nesse caso, a organização pode ser mais despojada. Com isso, é legal colocar primeiro os maiores, onde achar melhor e depois ir preenchendo os espaços vazios com os menores. Porém, as cores das molduras precisam estar combinando para harmonizar com o todo.

Nesse contexto, o local mais ideal para fazer essa construção é na parede do sofá, já que é aquela que comumente fica vazia. Além disso, o estofado pode acabar sendo outro fator que compatibiliza com os tons que ficarão acima dele.

Não misturar estilos é a principal dica de decoração com quadro

Mais uma vez, o tópico da poluição visual se faz fortemente presente, já que é um fator que pode prejudicar toda a aura do ambiente. Com isso, o mais interessante é manter apenas um único estilo em relação a todo e qualquer artefato que estiver presente no cômodo.

Por exemplo, se o modelo escolhido for mais urbano, não é ideal incluir fotos de elementos da natureza. Assim como se optar por colocar um retrato vintage em uma sala com móveis muito modernos. Logo, é preciso ter atenção aos detalhes, seja até mesmo um mero enfeite em cima da estante sala.

Por fim, essa dica de decoração com quadro mostra o quanto, apesar da diversidade, a ornamentação da casa precisa fazer sentido. Assim, a sua casa ficará mais acolhedora e característica da sua personalidade. Desse modo, possuindo aquele velho conforto que é buscado nesse processo embelezamento do lar.