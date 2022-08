Esses 5 truques caseiros de limpeza de estofados vão te surpreender

A faxina de casa nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, às vezes exige uma pesquisa mais detalhada dos profissionais do lar para que determinadas questões sejam resolvidas. Como, por exemplo, a lavagem de sofás. Porém, existem truques caseiros de limpeza de estofados muitos práticos e que são infalíveis.

Em geral, mesmo que todos sentem no móvel apenas estando limpos, é fácil que com o passar do tempo haja acúmulo de sujeira. Aliás, as razões são inúmeras: seja pelo próprio vento, pela junção de migalhas, pelo contato com animais etc. A questão é que todos esses fatores deixam o material mais desbotado e pouco agradável aos olhos.

Na maioria das vezes, a contratação de uma empresa profissional pode custar muito dinheiro e sair um pouco do orçamento de cada um. Com isso, acaba sendo mais viável escolher métodos mais baratos e de possível resolução para alcançar os mesmos resultados.

Na verdade, é possível que sequer valha a pena ter esse gasto. Afinal, os truques caseiros de limpeza de estofados estão aqui disponíveis para ser colocados em prática, evitando um gasto completamente desnecessário na rotina financeira do mês. Confira!

Remoção rápida de manchas

Um dos maiores erros dos donos de casa de plantão é adiar a retirada de manchas do sofá. Uma vez que o tempo pode fazer o material se impregnar, tornando mais difícil a sua saída. Por isso, o ideal é resolver o problema de modo imediato.

Sendo assim, existem vários métodos que servem para remoção de diferentes manchas. Por exemplo, no caso de produtos como o café e o vinho, o mais interessante é usar um pano encharcado com água bem quente. Já ocorridos com gordura ou molho de tomate, o melhor é o próprio sabão neutro.

Escovão seco

Dentre os truques caseiros de limpeza de estofados, esse é o que mais vai auxiliar a retirar os acúmulos sólidos de sujeira. Além disso, ainda ajuda a soltar o excesso das crostas de possíveis manchas retidas localmente. De fato, é um passo insubstituível antes de aplicar qualquer solução de lavagem, industrializada ou não.

Além disso, uma excelente alternativa é o uso do aspirador de pó. Pois, a sua sucção automática puxa os micro particulados que podem passar ilesos pelas cerdas da escova, exatamente por serem pequenos demais.

Água morna

Além dos locais com manchas, toda a região de tecido do sofá pode ser lavada com água acima da temperatura ambiente, de preferência, morna. É interessante misturá-la com detergente líquido e usar um pano de microfibra para espalhar por todos os locais.

No entanto, é fundamental que a secagem seja feita manualmente, já que o calor em excesso pode prejudicar o material. Para mais, essa dica também serve para as partes adjacentes ao tecido, como os pés, que, em geral, são de madeira.

Bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um dos truques caseiros de limpeza de estofados mais eficientes. Uma vez que, além de retirar a sujeira e manchas muito impregnadas, auxilia na remoção de odores desagradáveis, deixando o móvel com um cheiro mais neutro.

Ainda, o melhor é o preparado ser muito simples e prático. Será preciso apenas misturar quantidades iguais de água e bicarbonato de sódio (na proporção de mililitros para gramas) em um recipiente. Em seguida, basta aplicar, deixando agir por 20 minutos.

O vinagre como um dos truques caseiros para limpeza de estofados mais infalíveis

O vinagre é outro querido na hora da faxina, servindo para higienizar os mais diversos objetos da casa, e por isso ele também está incluído entre as nossas dicas. Porém, a sua ação precisa ser feita regularmente, preferencialmente no intervalo de 10 dias.

Dentre os ingredientes necessários, têm-se: 1 litro de água, 150ml de vinagre branco ou de álcool, 12 gramas de bicarbonato de sódio, 250ml de álcool líquido e 15 ml de sabão neutro ou óleo essencial. Esse último item é interessante pela sua diversidade de aromas.

Após separar tudo em um recipiente, lembrando de acrescentar primeiro os sólidos. Em seguida, acrescente os líquidos um por vez. Por fim, é preciso apenas misturar e colocar em um borrifador. Logo após, borrife em toda a extensão do móvel e espalhe com um pano de microfibra seco ou úmido com a própria solução, finalizando o último dos truques caseiros para limpeza de estofados.