EY busca recém-formados para programa de trainee

Quer trabalhar em um ambiente plural e dinâmico onde poderá interagir com algumas das melhores empresas do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a EY, líder global em serviços de auditoria, impostos, transações e consultoria, está em busca de recém-formados para seu programa de trainee.

O programa é destinado a profissionais que tenham até dois anos de formado nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Ciências Contábeis, Estatística, Física, Engenharias (todas), Publicidade e Propaganda, Comunicação e Matemática. Podem se candidatar, também, estudantes a partir do penúltimo ano de graduação, com inglês nível intermediário.

De acordo a empresa, como trainee em Consultoria os profissionais assumem o papel de agente da transformação, colocando em prática as melhores estratégias de acordo com suas ambições. Os profissionais trabalharão nas áreas de Supply chain, Auditoria interna, Finance, Gestão de riscos e terão a oportunidade trabalhar em um ambiente dinâmico e multicultural, que proporciona amplo aprendizado e rápido crescimento.

O programa conta com um plano de desenvolvimento completo, que inclui treinamentos comportamentais e técnicos, coaching com profissionais seniores, experiências práticas em projetos de clientes e outros programas de desenvolvimento educacional por meio da EY University. Além disso, a iniciativa também possibilita o desenvolvimento de uma visão global por meio da interação com profissionais de diversos países.

Os trainees são contratados em regime CLT e têm direito a uma série de benefícios, quais sejam: subsídio de graduação, vale refeição/alimentação, vale transporte, assistência médica, participação nos resultados, seguro de vida, previdência privada e treinamentos in company.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas e participar do programa de trainee da EY deverão acessar o site https://www.vagas.com.br/vagas/v2336289/programa-de-trainees-ey-consultoria-2o-semestre-2022 e efetivar sua inscrição.