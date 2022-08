FACAPE: conheça as principais formas de ingresso

FACAPE: descubra quais são as principais formas de ingresso na instituição

A FACAPE, Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, é uma instituição de ensino superior que foi fundada no ano de 1976.

Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pela faculdade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre as formas de ingresso na FACAPE? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir quais são os processos seletivos disponíveis para os futuros alunos da instituição!

FACAPE: cursos oferecidos

Com mais de cinco mil alunos matriculados em sua unidade em Petrolina, a FACAPE oferece os cursos de Medicina, Administração, Direito, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Economia e Gestão da Tecnologia da Informação.

FACAPE: v estibulares

As inscrições para o vestibular que permite o acesso dos candidatos selecionados ao curso de Medicina já estão encerradas. Dessa maneira, os vestibulandos devem aguardar a edição do próximo edital do processo seletivo.

Os candidatos que querem frequentar qualquer um dos outros cursos da FACAPE, com exceção de Medicina, não precisam fazer vestibular e podem ingressar de outras formas. Vamos conferir quais são elas a seguir.

FACAPE: uso da nota do ENEM

O candidato poderá optar por ingressar na FACAPE usando aa nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Podem ser usadas as pontuações obtidas entre os anos de 2012 e 2022, ou seja, nos últimos dez anos. Porém, o candidato não pode ter zerado a redação do exame.

FACAPE: h istórico escolar

A outra possibilidade de ingresso na FACAPE é por meio da análise do histórico escolar do candidato.

Ao todo serão oferecidas 564 vagas. Dessas, 86 serão destinadas aos candidatos que fizerem uso das notas do ENEM ou participarem do processo seletivo por meio da análise do histórico escolar.

Outras formas de ingresso também são aceitas pela FECAPE, como a transferência externa de candidatos vindos de outra instituição nível superior.