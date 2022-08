Facape publica resultado final do Vestibular 2023/1 de Medicina

A Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape) publicou na tarde desta terça-feira, dia 23 de agosto, o resultado do Vestibular 2023 de Medicina. Inicialmente, o edital foi lançado como Vestibular 2022/2 de Medicina. Conforme o edital, a seleção visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023.

Os candidatos já podem consultar o resultado final, com a lista de aprovados para a matrícula, no site da instituição. A lista de documentos necessários pode ser consultada no edital. De acordo com o cronograma, os candidatos selecionados deverão realizar os procedimentos de matrículas nos dias 29 e 30 deste mês.

Para ingresso em 2023, as inscrições para bolsistas poderão ser feitas no período de 23 de agosto a 13 de setembro. Já para os estudantes que desejam usar as notas do Enem, o prazo para as inscrições será do dia 8 ao dia 22 de novembro.

Como foi a seleção?

A oferta total da Facape é de 30 vagas para o curso de Medicina. A Facape aplicou as provas do Vestibular 2023 no dia 10 de julho. A aplicação das provas teve início às 9h20, e teve duração de quatro horas. Os locais de prova foram exclusivamente na cidade de Petrolina (PE).

De acordo com edital do Vestibular de Medicina, o exame foi composto por uma prova de redação e por questões objetivas sobre as disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, História, e Geografia. Ao todo, foram 50 questões. Além disso, a Facape aplicou também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Acesse o site da Facape para mais informações.

