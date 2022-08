Faculdade Ages: quais são as principais formas de ingresso?

Faculdade Ages: descubra quais são as principais formas de ingresso

A Faculdade Ages é uma instituição de ensino superior e particular que possui a sua sede principal na cidade de Paripiranga, no interior do estado da Bahia, distante aproximadamente 340 quilômetros da capital do estado, Salvador.

Atualmente, a faculdade oferece mais de sessenta cursos de graduação e oitenta e nove cursos de pós-graduação

Quer saber mais sobre o vestibular da Faculdade de Ages? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender como as diferentes formas de ingresso na instituição funcionam.

Faculdade Ages: como ingressar?

Assim como a parte significativa das instituições de ensino, a Faculdade Ages oferece aos candidatos várias formas de ingresso, cabendo a cada um escolher a mais conveniente. Vamos conhecer algumas delas a seguir.

Faculdade Ages: vestibular digital

A modalidade prevê a realização de uma prova virtual pelo candidato. Além disso, o futuro aluno pode escolher um dia e horário conivente para a realização do exame.

Basta fazer a prova através de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet e aguardar o resultado. O próximo passo é a matrícula.

Faculdade Ages: vestibular de Medicina

A prova do vestibular de Medicina 2023 será realizada no dia 23 de outubro de 2022. As inscrições estão abertas e assim permanecerão até o dia 29 de setembro de 2022.

O processo seletivo é organizado pela Fundação Vunesp, responsável também pela realização do vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista.

Mais informações sobre o vestibular de Medicina da Faculdade Ages podem ser encontradas na página do vestibular dentro do site da Vunesp. Acesse: https://www.vunesp.com.br/ANIM2213

Faculdade Ages: uso da nota do ENEM

A análise das notas obtidas pelos futuros na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é utilizada pela Faculdade Ages para classificar os candidatos.

Para participar dessa modalidade de ingresso, basta selecionar “Quero usar minha nota do Enem” no momento da inscrição e seguir os passos como exemplifica o próprio site.

A faculdade afirma que podem ser usadas as notas conseguidas nos últimos 10 anos.