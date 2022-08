Faculdade Damas: formas de ingresso e cursos oferecidos

Faculdade Damas: descubra quais são as principais formas de ingresso e os cursos oferecidos

A Faculdade Damas é uma instituição de ensino superior e privada que está estabelecida na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco.

A instituição foi fundada no ano de 2006 pelas Religiosas da Instrução Cristã e atua em todos os níveis do ensino, do básico ao superior.

Devido ao grande número de cursos e oportunidades oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos estudantes.

Ficou interessado e quer saber mais sobre os processos seletivos da Faculdade Damas? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na faculdade.

Faculdade Damas: cursos oferecidos

A Faculdade Damas, também conhecida como Faculdades Damas da Instrução Cristã, oferece os seguintes cursos de graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia de Software e Relações Internacionais.

São também oferecidos cursos de pós-graduação, sendo 4 cursos na área de Arquitetura e Urbanismo, 3 cursos em Direito, 2 cursos na área de Educação e 4 cursos na área de Relações Internacionais.

Faculdade Damas: vestibular

As inscrições para o vestibular para ingresso no segundo semestre de 2022 estão abertas e poderão ser feitas até o dia 23 de agosto de 2022.

Os candidatos não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar do processo seletivo. Devemos ressaltar que a prova é formada por uma redação.

O resultado do processo seletivo será apresentado ao candidato na terça-feira imediatamente posterior à execução da prova. Se o candidato for aprovado, a sua matrícula poderá ser feita de imediato.

Faculdade Damas: uso da nota do ENEM

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das outras maneira de ingresso na Faculdade Damas, uma vez que a instituição usa a pontuação obtida pelos candidatos no exame para classificar e selecionar seus futuros alunos.