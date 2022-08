Faculdade Unimed: formas de ingresso

Faculdade Unimed: descubra quais são as principais formas de ingresso!

A Faculdade Unimed é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

O centro universitário oferece 2 cursos de graduação e 16 cursos de pós-graduação. Além disso, a faculdade também militar cursos na modalidade EaD (educação a distância) em todo o território nacional.

Ficou interessado e quer saber como o processo seletivo da Faculdade Unimed funciona? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na universidade.

Faculdade Unimed: vestibular tradicional

Uma das formas de ingresso na Faculdade Unimed é por meio da realização do vestibular tradicional, que consiste em uma prova presencial aplicada na cidade de Belo Horizonte.

Para participar, o candidato deveria se inscrever pelo site da faculdade, imprimir o boleto da taxa de inscrição para pagamento e pagar o valor de R$30,00.

As inscrições para o vestibular estão encerradas, mas você pode encontrar mais informações no próprio site da instituição. Acesse: https://www.faculdadeunimed.edu.br/vestibular

Faculdade Unimed: vestibular agendado

O vestibular agendado é formado por uma redação. Para se inscrever, da mesma forma que o vestibular tradicional, os candidatos deveriam pagar uma taxa de R$30,00 através do boleto encontrado no site.

Para a comodidade dos candidatos, o vestibular agendado ocorreu na sede da instituição em Belo Horizonte dentro de horários pré-definidos. De todas as opções de horários oferecidas, o candidato poderia escolher o horário que fosse mais conveniente.

Faculdade Unimed: uso da nota do ENEM

As pontuações obtidas no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também foram usadas como critério para a seleção e classificação dos futuros alunos da Faculdade Unimed. A modalidade de ingresso segue critérios específicos e estabelecidos para essa forma de ingresso.

Uma das principais regras para o aproveitamento das notas do ENEM é que o aluno que pretende usá-la não pode ter tirado nota igual a zero na prova de redação.