Faixas de contribuição foram atualizadas

Em janeiro de 2022 as faixas de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram atualizadas. Desse modo, houveram alterações nas alíquotas de contribuição de empregados com carteira assinada, trabalhadores domésticos e avulsos. Após as alterações o teto dos benefícios pagos pelo INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Com as mudanças, os trabalhadores que ganham até um salário mínimo nacional (R$ 1.212) terão uma alíquota de contribuição de 7,5% da remuneração. Vale lembrar que atualmente as taxas de contribuição são progressivas.

Confira as faixas de contribuição após a atualização

Após a reforma da Previdência aprovada em 2019, as taxas de contribuição do INSS tornaram-se progressivas. Desta forma, a alíquota é cobrada de acordo com a faixa em que o trabalhador se enquadra. Veja a seguir as faixas de contribuição:

7,5% para trabalhadores que ganham até um salário mínimo (R$ 1.212)

9% para empregados que ganham entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35

12% para funcionários que recebem entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03

14% para quem ganha entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22.

As taxas progressivas fazem com que o percentual descontado do salário dos trabalhadores seja menor. Isso acontece porque os trabalhadores que ganham mais de um salário mínimo pagam 7,5% da alíquota sobre o valor do salário e um valor a mais dependendo do percentual que exceder a faixa.

Sendo assim, os trabalhadores que recebem R$ 1.500 deverão pagar 7,5% sobre os R$ 1.212, mais 9% sobre os R$ 288 que excedem esse valor. Já quem ganha R$ 1.900 deve pagar 7,5% sobre o salário mínimo, mais 9% sobre os R$ 688 que excedem o valor.

Benefícios do INSS têm reajuste

Como já dito anteriormente, os benefícios do INSS tiveram um reajuste de 10,16%. Desse modo, o teto dos benefícios passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. Além disso, desde o dia 1º de janeiro o piso do salário mínimo nacional passou para R$ 1.212. Vale lembrar que benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio reclusão e pensão por morte não podem ser pagos em um valor inferior ao salário mínimo nacional.

Benefício de aposentados e pensionistas será liberado nesta semana

De acordo com informações disponibilizadas pelo INSS, o pagamento do benefício para aposentados e pensionistas deve começar a ser pago no dia 25 de agosto. O instituto ainda informou que o prazo para conclusão dos pagamentos é dia 8 de setembro.

Cerca de 36 milhões de aposentados e pensionistas estarão aptos para o recebimento dos valores, que pode variar entre R$ 1.212 e R$ 7.087,22. Segundo o INSS, 60% dos contemplados recebem um salário mínimo e apenas 1% ganha o teto. Já o restante dos beneficiários recebe entre o piso e o teto.

O calendário de pagamento dos benefícios do INSS é definido a partir do Número de Benefíciário (NB). No entanto, é possível consultar a data de recebimento no site ou aplicativo “Meu INSS” ou ligando no número 135.